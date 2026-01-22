Defensoria Pública leva atendimento jurídico ao Verão Maior Paraná

Van de Direitos inclui assistência jurídica gratuita, orientação e educação em direitos

Foto: Divulgação

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) integra, pela primeira vez, o Verão Maior Paraná, iniciativa promovida pelo Governo do Estado. Durante toda a temporada de atividades, até dia 1º de fevereiro, a Defensoria oferece orientação, assistência jurídica e informações sobre os serviços da instituição para a população que circula pelo calçadão da Praia Brava de Caiobá, em Matinhos.

A Van dos Direitos, projeto itinerante da DPE-PR, permanecerá à disposição do público com equipe de atendimento e materiais de educação em direitos, com horário de funcionamento de terça-feira a domingo, em dois períodos do dia: das 9h às 12h, e das 15h às 18h. No dia 31 de dezembro a Defensoria estará presente com a Van dos Direitos apenas no período da manhã, e no dia 1º de janeiro, apenas no período da tarde.

O serviço aos turistas, moradores e moradoras iniciou neste domingo (28). A Defensoria explicou ao público as áreas e demandas atendidas pela instituição, explicou os canais presenciais e remotos de acesso. As equipes distribuíram também materiais informativos.

“A participação da Defensoria Pública do Paraná no Verão Maior reafirma o compromisso institucional de estar presente onde a população está e evidencia a relevância da parceria com o Governo do Estado, fortalecendo ações integradas que garantem orientação jurídica, acesso a direitos e a promoção da cidadania também nos espaços de lazer e convivência”, afirma o defensor público-geral Matheus Munhoz.

Defensores, defensoras, servidores e servidoras apresentaram atendimentos para questões familiares, pessoas com deficiência e mulheres em situação de violência doméstica, entre outros. A instituição também oferece exemplares da história infantil “O Baú da Vó Su”, que explica às crianças o papel da Defensoria na sociedade. A história é de autoria da defensora pública Paula Raskin, com ilustração de Roberto Querido.

A edição 2025/2026 do Verão Maior Paraná reúne uma ampla programação de atividades. Desde ações de cidadania, a exemplo do trabalho da Defensoria, até o fomento de práticas esportivas e atrações de lazer. A DPE-PR atuará de maneira integrada a secretárias estaduais e demais instituições parceiras.

“A Defensoria Pública chegou em Caiobá e está participando pela primeira vez do Verão Maior Paraná, onde vamos ficar com a nossa Van dos Direitos durante todo evento prestando orientações jurídicas gerais e educação em direitos. O nosso objetivo é atingir todas as pessoas que passam pela orla ou que residem em Matinhos para conhecer mais sobre a Defensoria e também sobre seus direitos”, explicou a defensora pública Mariana Mantovani, que coordena as equipes da instituição no projeto Verão Maior. Mariana é coordenadora da Assessoria Especial da Mutirões da DPE-PR.

Operação Litoral

A Defensoria Pública integra também a Operação Litoral 2025/2026, reafirmando seu compromisso de garantir o acesso à justiça também durante o verão no litoral paranaense, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná. Como parte da operação, a instituição participa da programação da Justiça Itinerante, por meio de mais uma Van dos Direitos, levando orientação jurídica e atendimento à população de forma descentralizada, além de atuar em regime de plantão nos Juizados Especiais Criminais.

As equipes da Defensoria estão mobilizadas nos fóruns de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, assegurando a continuidade do atendimento durante o período de recesso e fortalecendo a presença institucional no litoral, especialmente em um momento de aumento significativo da demanda por serviços públicos.