Rodrigo Mancusi se apresenta pela primeira vez em Curitiba

Foto/ Millena Rosado

O cantor, compositor e ator Rodrigo Mancusi se apresenta já está em Curitiba para uma apresentação especial e intimista na Casa Pagu. Acompanhado do violonista Paulinho Brandão, o artista irá interpretar faixas de seu primeiro disco solo ‘Notícias de longe’, recém-lançado no Centro Cultural São Paulo com bilheteria esgotada.

Em suas canções, Mancusi mistura MPB, R&B, Axé e samba-reggae com elementos de ritmos afro-brasileiros, afro-latinos e pop contemporâneo em uma miscelânea de melodias que se completam.

O álbum ‘Notícias de longe’ foi produzido por Ivan Gomes (Boi), que também trabalha com Assucena, Abacaxepa, Cida Moreira, Bruna Lucchesi, Yantó, outros nomes em destaque na cena musical brasileira.

“É sempre uma expectativa muito grande quando a gente faz um show em uma cidade que nunca fez. Ainda mais nesse formato acústico, como as músicas vieram ao mundo. É como se eu estivesse me apresentando de uma forma nua para depois, futuramente, trazer meu show com banda”, comenta o cantor.

Multiartista, Rodrigo Mancusi também participa de outros projetos paralelos como a banda ‘Abacaxepa’, ganhadora do prêmio de cultura ‘Arcanjo’. Em 2023, integrou como músico e ator o elenco principal do espetáculo da Amstel ‘Autoretrato’, com direção de Felipe Hirsch, e atuou no filme ‘Família de Sorte’, sob direção de Viviani Ferreira, com previsão de estreia nos cinemas este ano. E, em 2024, fez parte do elenco da 6ª temporada do reality show Canta Comigo, transmitido na Record e Netflix.

Show em Curitiba

Data: 14/06/2024

Local: Casa Pagu – Rua Benjamin Constant, 400 – Centro

Horário: A partir das 20h30

Entrada: R$18