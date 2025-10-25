Semana Lixo Zero em Paranaguá começa com oficina de mini horta na garrafa pet

Oficina será nesta segunda-feira, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com inscrições pela internet – acesse o formulário

A Semana Lixo Zero é uma plataforma de mobilização social com o objetivo de disseminar boas práticas Lixo Zero por meio de ações, eventos e campanhas diversas de educação e sensibilização ambiental e conta com apoio da Prefeitura de Paranaguá.

Na segunda-feira (27) acontece a oficina de recicláveis com orientações de como fazer uma mini horta na garrafa pet e vaso irrigável. Os interessados em participar precisam fazer a inscrição pela internet no endereço: https://docs.google.com/forms/…

A oficina será realizada na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca (Semmadesp), a partir das 9h.

Os participantes receberão informações e orientações de como fazer usar uma garrafa plástica para fazer uma horta, quais os tipos de hortaliças podem ser produzidas na própria casa e quais os cuidados que se deve ter para ter uma hortaliça bem cuidada para ser consumida pela própria família.

Também serão repassadas informações sobre como fazer um vaso irrigável, também chamado de vaso autoirrigável, que trata-se de um recipiente com um sistema interno que permite à planta absorver a água de que precisa gradualmente, sem a necessidade de regas frequentes. Geralmente, o vaso possui um reservatório de água no fundo e um pavio que puxa a água para o solo por capilaridade, mantendo a umidade ideal para as raízes.

Oficina de Recicláveis

Dia 27/10

Horário: 9h

Endereço: R. Apiacás – Aeroparque, sede da Semmadesp, entrada por trás do Grêmio José Vicente Elias