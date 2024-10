Semana Lixo Zero em Guaratuba repete evento com trabalhadores

Na última semana do mês de outubro Guaratuba realizará a sua 3ª Semana Lixo Zero, com diversas ações a respeito do tema “Resíduos, Sustentabilidade e Futuro”.

Para as crianças ocorrerá a Caravana Lixo Zero, com atividades de educação ambiental nas escolas municipais. Nos colégios estaduais, palestras serão ministradas, assim como uma palestra motivacional na usina de triagem da Associação de Catadores Acamares Pôr do Sol.

Na Faculdade Isepe, no dia 31, das 19h às 22h, acontecerá o Encontro de Brechós, e coleta de esponjas de limpeza para reciclagem durante toda semana. No balneário Nereidas será feito um mutirão de limpeza, no dia 1º, das 10h ao meio-dia.

O ponto alto da semana será a realização da III Conferência Lixo Zero “Fala ai, Trabalhador” que leva os trabalhadores da coleta de resíduos, motoristas dos caminhões de coleta, varredores de rua e trabalhadores da coleta de resíduos recicláveis até a Câmara Municipal. Será na noite do dia 31 (quinta-feira) das 18h30 às 20h30.

Os trabalhadores darão vão falar sobre as suas vivências e experiências trabalhando diariamente com resíduos. “É um momento ímpar de aprendizado para toda a sociedade, pois as falas são reais de quem vive este dia a dia e tem muito a nos ensinar”, destaca o professor Fabiano Cecilio da Silva, coordenador da semana.

Fabiano Cecílio destaca a importância de a população parar durante esta semana para refletir sobre suas atitudes frente à questão dos resíduos, pois “tudo faz parte e não existe planeta B”, como costuma repetir. “Milhões de reais de recursos públicos precisam ser investidos em atividades para acondicionar resíduos em aterros sanitários que poderiam ser melhor utilizados em saúde, educação, esporte e vão literalmente para o lixo. Precisamos aprender a repensar hábitos, reduzir o consumo, reaproveitar materiais e reciclar sempre, destaca Fabiano. Na última sessão da Câmara, Fabiano Cecílio, que também é vereador, informou que o maior contrato do Município com empresa previsto no Orçamento de 2015 é com a limpeza e coleta do lixo, mais de R$ 13 milhões.

A iniciativa do projeto é do Instituto Guaju, em parceria com o Município e diversas instituições públicas e privadas. Também conta com voluntários e organizações da sociedade, como o Movimento Lixo Zero Paraná. As ações programadas cumprem a Lei Municipal 1.899/21, de que instituiu a Semana Lixo Zero em Guaratuba