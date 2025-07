Em Paranaguá, Saúde no Parque leva serviços gratuitos à comunidade neste domingo

Acontece no próximo domingo (20), no Aeroparque de Paranaguá, a primeira edição do Saúde no Parque; A ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com o objetivo de aproximar a população dos serviços oferecidos pelo SUS, incentivar a prevenção de doenças e estimular hábitos de vida mais saudáveis.

A programação acontece das 13h30 às 17h30, na quadra de cimento em frente à sede do motoclube Robalos Rebeldes, com acesso gratuito para toda a comunidade.

Entre os serviços que serão oferecidos estão testes rápidos para detecção de hepatites virais, vacinação, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações sobre prevenção à dengue, distribuição de preservativos, além de atividades educativas e de promoção à saúde, como escovação supervisionada, pesagem do Bolsa Família, orientações sobre uso correto de medicamentos, entrega de fraldas geriátricas, aulas de alongamento, ginástica para gestantes e idosos e caminhada orientada. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação, especialmente para quem pretende atualizar o esquema vacinal.

A iniciativa também antecipa a campanha Agosto Amarelo, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce das hepatites virais, com foco especial em conscientização, testagem e tratamento gratuito. Segundo a Semsa, o “Saúde no Parque” reforça o compromisso da gestão municipal com ações descentralizadas, integradas e preventivas, que visam facilitar o acesso da população a serviços essenciais e fortalecer o vínculo entre o sistema de saúde e a comunidade.

A secretária municipal de Saúde, Patricia Scacalossi, destaca que o evento é uma oportunidade de cuidado acessível e humanizado. “Estamos levando os serviços de saúde para mais perto das pessoas, com foco na prevenção e no acolhimento. Queremos que a população se sinta parte do SUS e aproveite cada momento para se informar, cuidar da saúde e tirar dúvidas com nossa equipe”, afirmou.