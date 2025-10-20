Seminário ODS na Prática no Litoral terá Fabiana Romanelli como palestrante

A campanha educativa sobre desenvolvimento sustentável, promovida pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, chega a Matinhos no próximo dia 28

Fabiana Romanelli é doutora em Ciências, especialista em sustentabilidade e inovação educacional | foto: Divulgação/Dalie Felberg

O Seminário “ODS na Prática: Agenda 2030 para a Transformação no Território” terá Fabiana Romanelli como uma das palestrantes convidadas para apresentar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) em cidades do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. As primeiras palestras da doutora em Ciências acontecem na próxima semana, entre os dias 21 e 24 de outubro, na região Noroeste do Paraná.

Fabiana se junta a Mahryan Sampaio como palestrante da campanha educativa promovida pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, iniciada em 2 de outubro, em Goioerê. Os eventos seguem até 11 de novembro, passando por 21 cidades do território, em mais uma ação dos Núcleos de Cooperação Socioambiental.

Os seminários abordam a compreensão dos ODS, suas metas e indicadores; a estrutura de governança global e seus desdobramentos; a territorialização dos ODS, destacando o papel dos atores locais na implementação da Agenda 2030; e estratégias e práticas para a efetivação dos objetivos em nível local.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link:

https://forms.gle/h3cJpkGrZCHFy9hp8.

Agendas de eventos

Na próxima semana, Fabiana Romanelli ministrará palestras em: Pérola (21), Cianorte (23) e Maringá (24). Na sequência, estará em Matinhos (28), São Mateus do Sul (29), Curitiba (30) e Almirante Tamandaré (31).

Em novembro, Mahryan Sampaio retoma as atividades em Jacarezinho (4) e Cornélio Procópio (5). Simultaneamente, Fabiana estará em Ivinhema (4) e Itaquiraí (5), no Mato Grosso do Sul, e retorna ao Paraná para encerrar o ciclo de eventos em Londrina (6), Ivaiporã (7) e Paraíso do Norte (11).

Sobre Fabiana Romanelli

Fabiana Cristina de Campos Romanelli é doutora em Ciências, especialista em sustentabilidade e inovação educacional, com mais de 20 anos de experiência em gestão pública, desenvolvimento territorial e políticas de ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança). Atuou em cargos estratégicos no governo do Paraná, como diretora-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e diretora de Educação Profissional da Secretaria de Educação, liderando programas que impactaram milhares de pessoas em todo o estado.

Com passagem por organizações como a Sanepar, Faep/Senar e Fiep, sua atuação sempre esteve voltada à construção de soluções integradas para um futuro mais justo, ético e regenerativo. Participou das Conferências da ONU sobre o Clima (COP28 e COP29), representando o Brasil em discussões globais sobre sustentabilidade.

Atualmente, é diretora da consultoria Arquitetura para a Vida, onde atua com mentoria estratégica, formações em ESG, planejamento institucional e elaboração de relatórios de sustentabilidade. Professora universitária, palestrante e conselheira de educação, acredita no poder da coletividade, da escuta ativa e da educação como força de transformação social.

Sobre Mahryan Sampaio

Mahryan Sampaio | foto: Jaqueline Castro – Video UP/Itaipu Parquetec

Mahryan Sampaio é ativista climática e embaixadora da Juventude da ONU. Internacionalista, com pós-graduação em Direitos Humanos e Lutas Sociais pela Unifesp, é presidente do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) e fundadora e diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável, mobilizando comunidades para a construção de uma agenda socioambiental justa e inclusiva. Integra ainda a diretoria da ONG IKMR, que protege os direitos de mais de mil crianças e jovens refugiados no Brasil.

Ela participou de quatro Conferências da ONU sobre o Clima (COP26 a COP29), incidindo nas negociações sobre adaptação e financiamento climático. Sua trajetória conecta ODS, justiça climática e equidade social, fortalecendo comunidades no enfrentamento da crise climática, hídrica e combate à fome.

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação econômica e social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.