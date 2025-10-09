Itaipu vai incentivar hortas comunitárias em 434 cidades

Itaipu e Itaipu Parquetec abrem cadastro de profissionais para ministrar oficinas de hortas – propostas devem ser enviadas até 24 de outubro

Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional, o Itaipu Parquetec e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu abriram cadastro para oficineiros especializados em hortas urbanas e educativas, que irão atuar em 434 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. A iniciativa integra as ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, dentro do projeto Governança Participativa, que promovem práticas sustentáveis e o fortalecimento comunitário nos territórios.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por ministrar oficinas práticas, orientar os participantes na implantação e manutenção dos espaços de cultivo e incentivar a troca de saberes e experiências entre os grupos envolvidos.

Podem se candidatar profissionais com formação técnica agrícola ou em área correlata, comprovada por certificado ou diploma; experiência comprovada na implantação de hortas e em atividades de ensino; atestado de capacidade técnica emitido por instituição pública ou privada, comprovando a execução de serviços semelhantes nos últimos 24 meses; e vivência prévia com agricultura familiar ou projetos coletivos.

Prazo e envio das propostas

Os interessados têm até o dia 24 de outubro para enviar a proposta de participação. Os documentos e instruções estão disponíveis no Portal de Compras do Itaipu Parquetec (https://portaldecompras.itaipuparquetec.org.br/#/publicacoes/avisos-cotacoes), no chamado Nº 2510060036.

É necessário preencher o documento “03.2 – Planilha para Apresentação de Propostas” e enviá-lo para o e-mail [email protected]. As inscrições formarão um banco de prestadores de serviço por Núcleo, permitindo que, conforme a demanda surja, os profissionais previamente aprovados sejam acionados. Após a seleção, cada oficineiro ficará vinculado ao território escolhido e será convocado sempre que houver necessidade na região.

Sobre as oficinas

As hortas urbanas e educativas poderão ser implantadas de forma tradicional, em canteiros no solo, ou no modelo mandala, estrutura circular inspirada na permacultura. Os espaços terão entre 15 e 30 metros quadrados, destinados ao cultivo de hortaliças, legumes, ervas aromáticas, medicinais e PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais).

O público-alvo das oficinas inclui professores de escolas municipais e colégios estaduais, líderes comunitários e demais interessados. Cada oficina terá duração de até oito horas, com turmas de até 20 participantes, e contará com 15 dias de acompanhamento técnico do oficineiro responsável para orientações sobre manutenção e boas práticas de cultivo.

Produção de hortaliças orgânicas. Foto: Lucas Mateus Hass

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.