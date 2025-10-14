Correio do Litoral
Após feira de turismo, Litoral do Paraná vai integrar Comitê Descubra Brasil no Paraguai

Participação do Litoral do Paraná na Fitpar 2025, em Assunção, consolidou uma série de agendas voltadas à promoção turística da região e ainda o convite para integrar o Comitê Descubra Brasil da Embaixada do Brasil
Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Durante os três dias da Feira Internacional de Turismo do Paraguai, o litoral paranaense apresentou seus destinos, participou de reuniões estratégicas e recebeu o convite da Embaixada do Brasil para integrar o comitê que promove o país no mercado paraguaio.

A participação do Litoral do Paraná na Fitpar 2025, realizada em Assunção entre os dias 10 e 12 de outubro, consolidou uma série de agendas voltadas à promoção turística da região. A comitiva paranaense apresentou os sete municípios do Litoral, recebeu o convite para integrar o Comitê Descubra Brasil e participou de encontros com autoridades e operadores do setor.

A comitiva oficial de Pontal do Paraná foi composta pelo prefeito Rudão Gimenes, a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, pela diretora de Turismo, Nathalia Centurion Franzoi, pelo superintendente de Comunicação, Marcelo Elisio, e por Dona Cida Gimenes, presidente de honra do Provopar, que acompanhou a equipe. Também integrou o grupo a turismóloga Maria Carolina Gonçalves, da Turismo Sambaqui, empresa operadora de passeios em Pontal do Paranáe outras cidades da região.

Participaram ainda o secretário de Turismo de Morretes, Gilton Dias Júnior, e, por Matinhos, a secretária de Turismo Kássia Novochadlo, a diretora de Turismo Ana Cinthia e a chefe de Marketing e Propaganda, Suelen Afonso. Pela Adetur Litoral, estiveram presentes o presidente Rafael Folman e as dirigentes Patrícia Assis e Allana Araujo.

Maria Carolina Gonçalves, da Turismo Sambaqui

Comitê Descubra Brasil

Durante a feira, o embaixador do Brasil no Paraguai, José Antonio Marcondes de Carvalho, acompanhado do diplomata Henri Yves Pinal Carrières, responsável pelo Setor de Promoção de Comércio, Investimentos e Turismo do Itamaraty, convidou os municípios litorâneos a integrarem o Comitê Descubra Brasil.

A iniciativa articula ações conjuntas entre o poder público e o setor privado para ampliar a presença dos destinos brasileiros no mercado paraguaio. O comitê reúne companhias aéreas, operadoras de turismo, agências de viagem e a própria Embaixada do Brasil em Assunção. Sua atuação estratégica garante que a oferta turística do Brasil chegue com mais força e capilaridade aos viajantes paraguaios.

O presidente da Adetur Litoral, Rafael Folman, agradeceu a receptividade e convidou o embaixador a conhecer o Litoral do Paraná. “O Litoral tem um conjunto de destinos integrados e preparados para o visitante paraguaio. A aproximação com o comitê amplia as oportunidades de divulgação regional”, afirmou.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, que representou o Litoral na programação técnica da feira, apresentou no sábado (11), às 16h, uma palestra sobre os sete municípios que compõem a região. Em sua fala, destacou a importância da cooperação entre as cidades para potencializar o turismo regional e ampliar a presença do Litoral paranaense em mercados internacionais.

“Estar na Fitpar é abrir espaço para que o Litoral do Paraná seja conhecido de forma conjunta, com identidade e objetivos comuns. Essa integração é essencial para atrair novos visitantes e fortalecer nossa economia local”, disse.

A Fitpar 2025 reuniu mais de 200 expositores nacionais e internacionais, representando 350 marcas e destinos turísticos no Centro de Convenciones Mariscal, em Assunção. O evento reafirmou a relevância do Paraguai como parceiro estratégico para o turismo brasileiro e abriu novas perspectivas de cooperação entre os destinos do Litoral do Paraná e o mercado paraguaio.

Prefeito Rudão Gimenes promoveu os sete municípios
