Após feira de turismo, Litoral do Paraná vai integrar Comitê Descubra Brasil no Paraguai

Participação do Litoral do Paraná na Fitpar 2025, em Assunção, consolidou uma série de agendas voltadas à promoção turística da região e ainda o convite para integrar o Comitê Descubra Brasil da Embaixada do Brasil

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Durante os três dias da Feira Internacional de Turismo do Paraguai, o litoral paranaense apresentou seus destinos, participou de reuniões estratégicas e recebeu o convite da Embaixada do Brasil para integrar o comitê que promove o país no mercado paraguaio.

A participação do Litoral do Paraná na Fitpar 2025, realizada em Assunção entre os dias 10 e 12 de outubro, consolidou uma série de agendas voltadas à promoção turística da região. A comitiva paranaense apresentou os sete municípios do Litoral, recebeu o convite para integrar o Comitê Descubra Brasil e participou de encontros com autoridades e operadores do setor.

A comitiva oficial de Pontal do Paraná foi composta pelo prefeito Rudão Gimenes, a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, pela diretora de Turismo, Nathalia Centurion Franzoi, pelo superintendente de Comunicação, Marcelo Elisio, e por Dona Cida Gimenes, presidente de honra do Provopar, que acompanhou a equipe. Também integrou o grupo a turismóloga Maria Carolina Gonçalves, da Turismo Sambaqui, empresa operadora de passeios em Pontal do Paranáe outras cidades da região.

Participaram ainda o secretário de Turismo de Morretes, Gilton Dias Júnior, e, por Matinhos, a secretária de Turismo Kássia Novochadlo, a diretora de Turismo Ana Cinthia e a chefe de Marketing e Propaganda, Suelen Afonso. Pela Adetur Litoral, estiveram presentes o presidente Rafael Folman e as dirigentes Patrícia Assis e Allana Araujo.

Maria Carolina Gonçalves, da Turismo Sambaqui

Comitê Descubra Brasil

Durante a feira, o embaixador do Brasil no Paraguai, José Antonio Marcondes de Carvalho, acompanhado do diplomata Henri Yves Pinal Carrières, responsável pelo Setor de Promoção de Comércio, Investimentos e Turismo do Itamaraty, convidou os municípios litorâneos a integrarem o Comitê Descubra Brasil.

A iniciativa articula ações conjuntas entre o poder público e o setor privado para ampliar a presença dos destinos brasileiros no mercado paraguaio. O comitê reúne companhias aéreas, operadoras de turismo, agências de viagem e a própria Embaixada do Brasil em Assunção. Sua atuação estratégica garante que a oferta turística do Brasil chegue com mais força e capilaridade aos viajantes paraguaios.

O presidente da Adetur Litoral, Rafael Folman, agradeceu a receptividade e convidou o embaixador a conhecer o Litoral do Paraná. “O Litoral tem um conjunto de destinos integrados e preparados para o visitante paraguaio. A aproximação com o comitê amplia as oportunidades de divulgação regional”, afirmou.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, que representou o Litoral na programação técnica da feira, apresentou no sábado (11), às 16h, uma palestra sobre os sete municípios que compõem a região. Em sua fala, destacou a importância da cooperação entre as cidades para potencializar o turismo regional e ampliar a presença do Litoral paranaense em mercados internacionais.

“Estar na Fitpar é abrir espaço para que o Litoral do Paraná seja conhecido de forma conjunta, com identidade e objetivos comuns. Essa integração é essencial para atrair novos visitantes e fortalecer nossa economia local”, disse.

A Fitpar 2025 reuniu mais de 200 expositores nacionais e internacionais, representando 350 marcas e destinos turísticos no Centro de Convenciones Mariscal, em Assunção. O evento reafirmou a relevância do Paraguai como parceiro estratégico para o turismo brasileiro e abriu novas perspectivas de cooperação entre os destinos do Litoral do Paraná e o mercado paraguaio.