Projeto “Elas Inspiram” promove empoderamento feminino com cursos e podcast

Com apoio do Itaipu Parquetec e da Fundação Araucária, projeto do curso de Engenharia de Produção da Unespar já realizou oficinas de tranças, gastronomia, finanças pessoais, autocuidado, empreendedorismo e saúde com mulheres de diferentes comunidades e idades, em Paranaguá

Fotos: Acervo do projeto

O curso de Engenharia de Produção da Unespar – Campus Paranaguá desenvolve o projeto de extensão “Elas Inspiram: Capacitação de Mulheres e Empoderamento Feminino”, que já beneficiou centenas de mulheres com cursos, oficinas, rodas de conversa e até um podcast para incentivar a autonomia, a geração de renda e a autoestima das participantes.

Criado em 2021, em plena pandemia, o projeto começou de forma online e hoje reúne histórias e conquistas que se multiplicam. Graças ao apoio da Fundação Araucária e do Itaipu Parquetec, já foram realizadas oficinas de tranças, gastronomia, finanças pessoais, autocuidado, empreendedorismo e saúde, envolvendo mulheres de diferentes comunidades e idades.

Somente nessas atividades presenciais e práticas, o projeto tem conseguido atender cerca de 300 mulheres por ano, número que cresce ainda mais com o alcance do Pod Inspirar, podcast que expande a mensagem para milhares de ouvintes em plataformas digitais. O podcast é gravado em estúdio próprio, com episódios disponíveis no Spotify e YouTube, onde especialistas e convidadas discutem temas atuais ligados à vida das mulheres.

As ações também marcam presença em campanhas importantes, como o Outubro Rosa, Setembro Amarelo e Agosto Lilás, sempre promovendo informação e acolhimento. Mais do que números, o “Elas Inspiram” mostra que quando universidade, comunidade e parceiros caminham juntos, é possível construir novas oportunidades e fortalecer o papel da mulher em todos os espaços da sociedade.

Saiba mais: Instagram: @elas.inspiram.ep

Texto: Camila Matos