Setu apresenta e orienta prefeitos sobre programas de fomento ao turismo

Márcio Nunes apresentou programas em palestra para os prefeitos | foto: Setu-PR

Prefeitos que participam do evento Paraná Mais Cidades nesta sexta-feira (14), em Foz do Iguaçu, têm a oportunidade de conhecer mais sobre os três programas da Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), voltados para o fomento e qualificação do setor nos municípios paranaenses.

O Paraná + Viagem, Paraná + Infra e o Paraná + Eventos são abordados de forma dinâmica e explicativa, orientando gestores sobre como aderir às iniciativas em suas cidades.

As ações foram tema da palestra do secretário da pasta, Márcio Nunes, nesta sexta-feira (14). De acordo com ele, o encontro aproxima os novos gestores municipais das iniciativas do Governo do Estado e amplia ainda mais a colaboração com os gestores que continuam à frente de seus municípios.

Além do descritivo dos programas e orientações sobre como aderir, também foram apresentados os resultados desde 2023 até o momento. A quantidade de viagens gratuitas realizadas, as obras de infraestrutura turística, o quantitativo de eventos e público impactado foram alguns dos pontos abordados pelo secretário no evento.

ESTANDE – Por meio de um estande na Feira de Serviços, a Secretaria do Turismo tem realizado desde quinta-feira (13) atendimentos personalizados a prefeitos e gestores, criando um ambiente de networking e mostrando como o setor paranaense pode fazer a diferença nos municípios.

O levantamento de informações, demandas e potenciais turísticos das regiões também é importante, servindo como base para futuras ações institucionais da secretaria e promocionais do Viaje Paraná.

“Apresentar os programas do Turismo certamente vai abrir os olhos e impactar ainda mais essa cadeia produtiva ao redor das regiões. O Turismo é uma história bem contada, um serviço bem prestado, plano de marketing e divulgação, infraestrutura e segurança. O Paraná tem potencial e esse trabalho em conjunto com os municípios certamente vai alavancar ainda mais o setor estadual”, afirmou o secretário.

+ VIAGEM – Por meio do programa Paraná + Viagem, as prefeituras participantes devem desenvolver um Plano de Trabalho e, após a aprovação, recebem recursos do Tesouro Estadual para promoverem viagens dentro do Estado. Os passeios têm como foco a inclusão social, qualidade de vida dos viajantes e a democratização do acesso ao lazer, além do fortalecimento do turismo paranaense. Os recursos podem ser usados ​​para despesas como alimentação, hospedagem, transporte, guia de turismo e seguro-viagem.

+ INFRA – O Paraná + Infra prevê qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos e contribuir para a expansão do setor. Os principais objetivos incluem a consolidação de áreas e rotas turísticas, revitalização de espaços e aumento da capacidade de atendimento ao fluxo de visitantes. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

+ EVENTOS – O Paraná + Eventos atua na promoção de eventos regionais e geradores de fluxo turístico, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia.

PARANÁ MAIS CIDADES – O Governo do Paraná promove até esta sexta o Paraná Mais Cidades, evento que visa modernizar a gestão pública e fortalecer a parceria entre os municípios e o Estado. Ele acontece em Foz do Iguaçu e reúne prefeitos e representantes dos 399 municípios.

O propósito do evento é apresentar as ações do Estado e impulsionar novas parcerias, principalmente diante da renovação das administrações municipais.

O Paraná Mais Cidades oferece palestras e workshops para capacitar agentes públicos, além de uma Feira de Serviços, na qual os participantes têm a oportunidade de interagir diretamente com as Secretarias de Estado e representantes de órgãos como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Sistema S. Essa estrutura promove uma agenda completa de contatos para fortalecer a eficiência na gestão pública.