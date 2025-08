Encantadas Jazz começa neste sábado, completando o trio de festivais

Foto: João Terra

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), e do Viaje Paraná, o Festival Encantadas Jazz é um dos três eventos do gênero que a Ilha do Mel oferece no mês de agosto.

Começa neste sábado (2) com um extensa lista de artistas locais, nacionais e internacionais – a previsão é que mais de 200 músicos façam a travessia de barco até a ilha para embalar os shows.

A presença de grupos de Jazz oriundos da Argentina e do Paraguai também reforça o fluxo de visitantes, uma vez que os dois países são os que mais enviaram turistas estrangeiros ao Paraná neste ano – quase 500 mil paraguaios e argentinos visitaram o Estado, entre janeiro e junho.

Em sua última edição, no ano passado, mais de 40 mil pessoas marcaram presença no evento, que bateu recorde de público e registrou um crescimento de 14% com relação à edição de 2023 – quando passou a ter novo nome e roupagem. Segundo os organizadores, a expectativa para este ano é seguir como tendência entre estrangeiros.

“Entendemos que o evento é relevante, porque vai impactar todo o Litoral paranaense. Assim como o turismo significa um momento de lazer e descontração aos viajantes, para nós ele também representa a geração de emprego, renda, conscientização sobre o meio ambiente e a manutenção dos negócios ao empresário, mesmo na baixa temporada”, afirma Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

“Quase não há locais no Brasil em que viajantes podem participar de um festival tão grande em meio a um lugar ecológico e paradisíaco. A exclusividade do evento na Ilha do Mel cria um produto significativo para o mercado do turismo, muito por conta da atração de público estrangeiro, que sempre se faz presente. É uma experiência no Estado que os turistas vão levar para casa”, disse Irapuan Cortes, diretor presidente do Viaje Paraná.

Guilherme Furtado, um dos organizadores do Encantadas Jazz, afirma que caravanas internacionais já estão programadas. “Teremos artistas paraguaios, argentinos e cubanos, que representam dois dos maiores países emissores de turistas internacionais ao Estado. A vinda desses músicos estrangeiros impacta na recepção de público, porque eles ajudam a divulgar e atrair turistas de seus países de origem. Inclusive, já estão confirmadas caravanas de viajantes vindos do Paraguai e Argentina para acompanhar o Festival”, disse.

Retorno ao Empreendedor

O empresariado turístico da Ilha do Mel está empolgado para mais uma realização do evento, por conta do resultado positivo que ele proporciona aos negócios. Mesmo fora da temporada de verão, a programação acarreta em picos de ocupação nas pousadas locais e forte movimento nos restaurantes, segundo os organizadores.

O movimento toma conta das comunidades de Encantadas e de Nova Brasília, onde se concentra a maior parte dos moradores e da estrutura turística. Os índices de ocupação de leitos nas pousadas em agosto se equiparam aos da alta temporada no verão, alcançando a casa dos 90% nos fins de semana.

“Eventos como esse nos ajudam a manter o fluxo de turistas na ilha durante todo o ano, gerando empregos e renda à população. É um mês que temos grande público, pagando diárias de alta temporada, em meio ao inverno, um presente que o Festival e o turismo proporcionam para a comunidade e para os trabalhadores”, completou Guilherme Furtado, que também é empresário local e presidente do Instituto Ilha do Mel de Turismo e Eventos.

Confira a programação

Três festivais

No mês de agosto, acontecem três festivais de Jazz na Ilha do Mel: o Ilha do Mel Jazz e o Jazz A Gosto, em Nova Brasília; e o Encantadas Jazz, na praia de Encantadas.

As novidades e programação podem ser conferidas nas páginas de Instagram dos três festivais: @ilhadomeljazz @jazzagostoilhadomel @encantadasjazz