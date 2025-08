Festival Ilha do Mel Jazz começa neste fim de semana em Nova Brasília

Foto: Durigan Agência / Divulgação Setu/AEN

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), está apoiando nova edição do Festival Ilha do Mel Jazz, que acontece durante os fins de semana do mês de agosto, de sexta-feira a domingo, na comunidade de Nova Brasília.

Com uma programação eclética, o evento promete encantar moradores e turistas, com diversas atividades artísticas e culturais para toda a família. A expectativa é de que 40 mil pessoas passem pelo local durante o mês.

A entrada é gratuita e o festival contará com mais de 90 atrações musicais, incluindo cantores conhecidos e bandas de jazz. Entre os destaques estão o cantor e compositor Wes Ventura, o músico Derico – que participava do “Programa do Jô” – e o cantor Nego Blue, artista renomado da própria Ilha do Mel.

Além das apresentações musicais, o evento conta com outras atividades, como aulas de ioga na praia, pintura ao vivo, uma exposição de quadros e obras de arte de artistas locais, e oficinas de pintura voltadas para as crianças. Ações de educação ambiental, com foco na conscientização sobre a preservação da natureza fazem parte da programação.

“O Festival Ilha do Mel Jazz será um ponto de encontro para amantes da música e da arte, colaborando para a valorização cultural da região nesse cenário natural deslumbrante, que é a Ilha do Mel”, disse o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos. O governo estadual está presente e cada vez mais apoiando eventos que impulsionem o nosso turismo e valorizem a nossa cultura”.

De acordo com Giselle Furtado, diretora da empresa Loba do Mar e organizadora do Festival Ilha do Mel Jazz, a expectativa é de que aproximadamente 40 mil pessoas passem por Nova Brasília durante o festival. “Será um grande evento cultural para os moradores e turistas na Ilha do Mel. São várias atividades culturais, música, yoga na praia e muita diversão para toda a família”, afirmou.

As atividades estão programadas para começar às 12h e encerrar por volta de meia-noite. As aulas de yoga acontecem todos os sábados às 10h e 16h e os shows começam às 16h e terminam à meia-noite. Uma das atrações esperadas para este sábado (2) é o músico Berico, que tocava no programa do Jô Soares. As embarcações estão com horários estendidos que permitem bate-volta para aqueles que preferem não pernoitar na Ilha.

A programação completa do evento estará disponível no perfil oficial do Instagram: @ilhadomeljazz. O festival é produzido pela Loba do Mar Eventos, com patrocínio da Heineken. A Fecomércio, Sesc, Senac, Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Paraná (Abaline) e a Rádio Transamérica também estão apoiando o evento.

Confira a programação do 1º fim de semana:

Sexta-feira (1/8) (Palco no Trapiche)

13h – DJ Wag

14h – Glade

16h – Regra 4 e Vilma Ribeiro

18h – DJ Wag

Sábado (2/8) (Palco no Trapiche)

10h- Aula de Ioga

14h – DJ Wag

15h – Regra 4 convida Fernando

16h – Aula de Ioga

17h – Derico + Jeff Sabag

21h- DJ Wag

22h – VIni Moreno – O Som da Nossa Praia

00h – Manga Lee

Domingo (3/8 ) (Palco no Trapiche)

12h – DJ Wag

13h – Glades

15h – Derico

Três festivais

No mês de agosto, acontecem três festivais de Jazz na Ilha do Mel: o Ilha do Mel Jazz e o Jazz A Gosto, em Nova Brasília; e o Encantadas Jazz, na praia de Encantadas.

As novidades e programação podem ser conferidas nas páginas de Instagram dos três festivais: @ilhadomeljazz @jazzagostoilhadomel @encantadasjazz