Simulado testa protocolo de “homem ao mar” no Porto de Paranaguá

O treinamento envolveu equipes internas e terceirizadas e serve para aprimorar o atendimento em situações reais

Foto: Maitê Oliveira/Gcom Portos do Paraná

A Portos do Paraná acionou os protocolos de atendimento para resgate de “homem ao mar” durante um exercício simulado no novo dolfim de amarração do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL). O cenário escolhido para a ação, realizada na manhã desta quinta-feira (16), contribuiu para o treinamento de diversas equipes da empresa e de prestadoras de serviço que atuam na área de segurança.

Atividades como essa auxiliam na verificação de pontos que demandam atenção e melhorias, evitando falhas em situações reais. “Aproveitamos que o espaço passa por uma obra de ampliação para realizar o exercício. Nessa simulação, o personagem central era um trabalhador que passou mal e caiu no mar”, explicou Felipe Zacharias, assessor especialista em Saúde e Segurança do Trabalho da Diretoria de Meio Ambiente.

Zacharias destacou que os trabalhadores da obra utilizam coletes salva-vidas, o que reforça a importância da realização dos simulados. “Analisamos todo o fluxo de comunicação do acidente, o tempo de atendimento, a mobilização das equipes, o resgate da vítima (representada por um boneco), os primeiros socorros, o tempo de chegada da ambulância e o encaminhamento ao hospital”, relatou.

Os protocolos de segurança em ocorrências dessa natureza envolvem a construtora responsável pela obra, a Guarda Portuária — encarregada de centralizar as informações e realizar os acionamentos necessários —, o Centro de Prontidão e Resposta a Emergências (CPRE) e o Grupo de Gerenciamento de Riscos da Portos do Paraná.

Avaliação de protocolos e tempo de resposta

Os dados obtidos durante o simulado, incluindo registros em fotos e vídeos, serão analisados, e um relatório indicará a necessidade de eventuais ajustes. “Durante a ação, contamos com observadores que registram todas as etapas, para posteriormente definir melhorias nos processos”, afirmou o assessor.

Ao longo do ano, a Portos do Paraná promove 13 simulados voltados a diferentes cenários de emergência, como o Plano de Área, o Plano de Ajuda Mútua, o Plano de Atendimento a Emergências, o Plano de Emergência Individual e o Plano de Contingência de Saúde Pública.

Foto: Rodrigo Sell/Gcom Portos do Paraná

Fonte: Gcom Portos do Paraná