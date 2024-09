Suspeito morre em ação da Rone contra contrabando e tráfico em Guaratuba

Imagem: Guara News / Reprodução

Um homem morreu a tiros em uma ação do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (10), em Guaratuba.

A ação começou com a suspeita de tráfico de drogas e contrabando. Um veículo foi abordado pela Polícia Militar e nele foi encontrado grande quantidade de cigarros contrabandeados. De acordo com a PM, os ocupantes revelaram que em uma casa que eles haviam alugadona rua Alfredo Dias, próximo à esquina com a rua Prefeito Miguel Jamur, no bairro Mirim, havia mais cigarros e outros envolvidos.

No local, policiais da Rone, que estavam no Litoral participando da Operação Comando, encontraram outro carro estacionado em frente, também com uma grande quantidade de cigarros. Ao tentarem entrar na casa, eles teriam sido recebidos com um tiro. O homem foi informado que se tratava da PM e mesmo assim teria atirado novamente.

De acordo com os policiais, eles reagiram e mataram o atirador, de aproximadamente 25 anos. O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, constatou o óbito do suspeito.

Após a chegada da Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) foi constatado que haviam dois tabletes de maconha, uma possível sobra da carga de drogas entregues no Litoral, acredita a polícia.

Foram apreendidos 22.470 maços de cigarros, aproximadamente 2 kg de maconha, um revólver e um veículo VW Polo, que teria sido alugado para o crime.