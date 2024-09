Operação do Gaeco atinge facção que atua no tráfico no Litoral

Operação do Gaeco atinge facção que atua no tráfico no Litoral

O Núcleo de Paranaguá do Gaeco e a Polícia Militar realizaram, nesta terça-feira (10), a Operação Comando, contra uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas que atua no Litoral. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Cianorte, Curitiba, Matinhos e Paranaguá e efetuadas duas prisões em flagrante.

Os alvos das ordens judiciais, emitidos pelo Juízo Criminal de Paranaguá, são pessoas suspeitas de integrarem a organização criminosa, que tem ramificações em todo o país e age a partir de presídios. A ação contou com a participação de mais de 100 policiais e culminou na apreensão de celulares, um veículo BMW 320I e drogas (cocaína e crack). Dois homens foram presos em flagrante delito pela prática do delito de tráfico de drogas.

Guaratuba – Durante a Operação Comando, policias militares do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) atenderam uma denúncia de tráfico e contrabando, que resultou na morte de um suspeito.

Grupo Especializado – O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) é composto por membros e servidores do Ministério Público e por policiais civis e militares que atuam sob a coordenação do MP. As principais atribuições da unidade a atuação em investigações sobre o crime organizado e de desvios de recursos públicos, além da fiscalização da atividade policial. Atualmente, o Gaeco do MPPR está estruturado em nove núcleos regionais, distribuídos em todo o estado: Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e Ponta Grossa.