Empresa inicia 2025 apoiando projetos em Paranaguá e Curitiba e informa que outras quatro rodadas estão previstas até o final do ano

Projeto “Plano Anual 2025”, do Instituto Escola do Teatro Bolshoi | foto: Cleber Gomes/Bolshoi

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, divulgou os projetos selecionados em sua rodada mais recente de aportes, que irão beneficiar 19 iniciativas nas áreas de saúde, cultura, esporte e inclusão. Desde 2007, a empresa já apoiou 149 projetos por meio de leis de incentivo fiscal e, até o fim do ano, prevê realizar outras quatro rodadas de investimentos.

Entre os projetos contemplados nesta fase, estão cinco iniciativas via Lei Rouanet, seis por meio do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), quatro pela Lei do Idoso e outras quatro no segmento esportivo. “Desde 2007, a TCP apoia iniciativas que impactem positivamente a vida das comunidades da capital e do litoral paranaense, pois acreditamos na construção de um futuro melhor, com mais acesso à cultura, educação, lazer, saúde e esporte. Por isso, todos os programas contemplados nesta rodada de aportes promovem o desenvolvimento social em suas áreas de atuação, e reforçam os vínculos da TCP com a comunidade”, destaca Patrícia Cobra, gerente de marketing e assuntos administrativos da TCP.

Projeto Aprova

Segunda edição do Aprova está com inscrições abertas | foto: Divulgação



Entre os projetos contemplados, o “Aprova”, da entidade GERAR, é voltado ao reforço escolar e ao aprimoramento do aprendizado de alunos da rede pública de ensino. Criado em 2020, o programa busca fortalecer a formação técnica e aumentar as chances de sucesso em vestibulares e no ENEM. Sua metodologia prevê 20 aulas semanais, distribuídas de segunda a quinta-feira, com 5 aulas diárias de 50 minutos, abrangendo disciplinas como Matemática, Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Filosofia e Sociologia.

Todos os participantes recebem três volumes de material didático específico e uma camiseta personalizada para uso durante as aulas. Esses recursos, aliados a uma infraestrutura acessível, têm sido essenciais para fortalecer a educação pública no Paraná.

“Parcerias são a essência do projeto. Trabalhamos em conjunto com colégios de todas as cidades para alcançar mais jovens e garantir acesso ao reforço educacional de qualidade. Nossa prioridade é beneficiar jovens entre 14 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social, e o apoio da TCP tem sido fundamental para levar essa iniciativa adiante e transformar realidades no litoral do estado,” destaca Karoline Castro de Amorim, coordenadora do Projeto Aprova.

Em 2025, o projeto atenderá 11 cidades paranaenses, incluindo Paranaguá, que retorna para o seu segundo ano de participação. Em 2024, dos 2.222 alunos beneficiados, 177 eram parnanguaras. As inscrições para a próxima etapa estão abertas até 25 de abril e podem ser feitas clicando aqui.

Segunda edição do Cinenaguá

Segunda edição do Cinenaguá está prevista para o mês de abril | foto: Rafael Damasceno

Assim como o Aprova, o Cinenaguá, festival de cinema produzido pela Grafo, retorna a Paranaguá para sua segunda edição, após o sucesso do evento inaugural. Com o objetivo de ampliar o acesso à cultura e deixar um legado duradouro, o festival integra cinema e educação em vivências marcantes. Realizado de 11 a 20 de abril, contará com 20 sessões gratuitas, exibindo 18 filmes em locais icônicos de Paranaguá e da Ilha do Mel.

Segundo Antonio Gonçalves Junior, diretor do festival, a programação deste ano está organizada em três eixos principais: clássicos do cinema, filmes infantis e obras contemporâneas, incluindo estreias e títulos recém-lançados. As sessões ocorrerão na Estação Ferroviária de Paranaguá e na região de Nova Brasília, na Ilha do Mel. Devido à reforma do Teatro Rachel Costa, uma nova localização está sendo negociada para complementar os espaços do evento.

“Nossa conexão com Paranaguá e a Ilha do Mel nasceu de um diálogo constante com a comunidade local, e isso reflete diretamente no formato do Cinenaguá. Desde o início, buscamos construir um festival que fizesse sentido para as pessoas da cidade, ouvindo suas necessidades e contando com a colaboração de profissionais e moradores locais. E o apoio de parceiros, como a TCP, foi essencial para viabilizar esse modelo, garantindo que o festival fosse gratuito e acessível, deixando um legado cultural que integra cinema e educação de forma democrática”, afirma Junior.

De acordo com o diretor do festival, a segunda edição do Cinenaguá traz novidades que ampliam suas atividades, incluindo cinco oficinas de animação em stop motion direcionadas a estudantes de escolas de Paranaguá, além de um foco especial na programação infantil. Os tradicionais bate-papos com profissionais renomados do cinema seguem na programação, mas desta vez com um diferencial: algumas dessas rodas de conversa serão realizadas pela primeira vez na Ilha do Mel, promovendo uma conexão ainda mais profunda entre a comunidade e as discussões sobre a sétima arte.

Saúde, esporte, cultura e inclusão

A TCP também apoiou projetos como o “Pela Vida do Idoso em Tratamento de Câncer II”, da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, e o “Programa Cuidado Integral”, do Hospital Universitário Cajuru, que se destacam pelo alcance das suas ações. O primeiro busca atender até 600 pacientes acima de 60 anos pelo SUS, enquanto o segundo, em um período de 24 meses, fornecerá desospitalização segura a mais de 6.000 pacientes idosos, com suporte domiciliar e fornecimento de medicamentos.

No âmbito esportivo, iniciativas como o “Vôlei para Todos”, que utiliza o esporte como instrumento de inclusão social e educação, e o “Futsal TOP – Categorias de Base VI”, que beneficiará cerca de 300 jovens em Paranaguá, mostram o poder do esporte na construção de cidadania e oportunidades. Já na área cultural, o “Plano Anual 2025”, do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, tem como missão formar novos talentos da dança, oferecendo bolsas integrais e fortalecendo o impacto transformador da arte na formação econômica e cultural do país.

Investir no desenvolvimento social está no DNA da TCP, e os aportes realizados por meio das leis de incentivo são uma das principais medidas adotadas para beneficiarmos as comunidades atendidas. Temos convicção de que os resultados gerados por estas iniciativas vão de encontro ao legado que o Terminal está construindo junto às instituições parceiras”, afirma Patricia.