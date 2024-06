TCP mostra jogos e brincadeiras na 17ª Semana do Meio Ambiente de Paranaguá

Foto> Divulgação

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, participa da 17ª Semana do Meio Ambiente de Paranaguá, com jogos, brincadeira, brindes, atividades interativas e educação ambiental para todos os visitantes que passarem pelo estande. O evento acontece as 9h às 17h, desde terça-feira (11) e vai até sábado (15), na Arena Albertina Salmon.

O Terminal participa do evento em um estande personalizado, com 18 metros quadrados, e espera receber 800 visitantes por dia, sendo que a maior parte do público da Semana do Meio Ambiente são estudantes do ensino público. “Promover a educação ambiental de forma lúdica e interativa para crianças e jovens em idade escolar é uma das principais formas que temos de transformar o futuro de Paranaguá. Eles serão multiplicadores, levando essa consciência voltada à sustentabilidade para suas famílias e comunidades, gerando um impacto extremamente importante para a nossa cidade”, destaca o gerente de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP, Kayo Zaiats.

Contando com uma equipe de instrutores preparados para atender grupos de crianças, jovens e adultos, a TCP disponibiliza, em seu estande, gincanas com testes e perguntas, vídeos informativos, e pintura de desenhos com espécies da fauna e flora local. Já entre os jogos estão o Expedição Marinha, que trata da importância de preservar a fauna e a biodiversidade, e o Economia Circular, atividade que aborda questões referentes aos impactos positivos gerados pela reciclagem e pela gestão correta de resíduos.

Zaiats explica que “a participação da TCP na Semana do Meio Ambiente já é uma tradição e demonstra o nosso compromisso com a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável, além de oportunizar o contato com a comunidade, órgãos públicos e outras empresas para trocamos experiências e conhecermos novas tecnologias e práticas sustentáveis, que beneficiam Paranaguá.”

TCP torna-se empresa “Aterro Zero”

Desde novembro de 2023, a TCP está direcionando todos os resíduos gerados na operação do terminal à reciclagem, tratamento ou reutilização, o que resultam em uma destinação zero de resíduos para aterros sanitários.

Além de eliminar o risco de poluir o solo e as águas, o tratamento e a segregação adequada dos resíduos também promove a economia de reciclagem, gerando renda para coletores e dando uma nova vida para materiais, que, após processados, podem ser utilizados na produção de outros objetos e mercadorias.

Para auxiliar neste objetivo, o Terminal concluiu, em janeiro de 2024, sua Central de Coleta de Resíduos, que possui 120 metros quadrados de área útil e tem capacidade para 42 contêineres IBCs (contentor com capacidade de mil litros). A estrutura serve para armazenar os resíduos gerados de maneira segura e sustentável, garantindo que 100% dos materiais contaminados tenham a destinação correta.