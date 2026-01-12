TCP planta mais de 600 árvores nativas em bairros de Paranaguá

Projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente busca criar corredor ecológico e mitigar efeitos das mudanças climáticas

Foto: Divulgação TCP

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, concluiu o plantio de mais de 600 mudas de árvores nativas em bairros de Paranaguá. O projeto foi financiado e executado pela TCP, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

“O plantio de árvores e a regeneração de ambientes urbanos são estratégias bem consolidadas e utilizadas no mundo todo para mitigar o impacto das mudanças climáticas. Além de sequestrar o carbono da atmosfera, essa iniciativa traz benefícios diretos para a qualidade de vida dos cidadãos parnanguaras e para todo o ecossistema da cidade”, comenta Kayo Zaiats, superintendente de meio ambiente da TCP.

As mudas plantadas são de espécies nativas, como Guanandi, Canela, Pau-Ferro, Caroba, Quaresmeira, Manacá-da-Serra e Capororoca, e foram selecionadas por sua adaptabilidade ao clima e ao solo da região. Entre os benefícios promovidos pela iniciativa para a comunidade e para o meio ambiente estão a criação de corredores ecológicos, regulação da temperatura e da umidade do ar, interceptação da água da chuva, retenção de carbono, redução de ruídos, aumento da permeabilidade do solo e a diminuição da poluição.

A iniciativa foi conduzida com base em estudos detalhados, com planejamento e responsabilidade técnica para minimizar impactos na região. Atuando como órgão fiscalizador, a SEMMA acompanhou de perto todas as etapas do projeto, desde a escolha das áreas para o plantio até a supervisão da execução.

Os locais escolhidos para o plantio foram vias com canteiros centrais e calçadas amplas, onde foi avaliada a possibilidade de abrir berços, sem que houvesse interferência significativa na acessibilidade da via para a circulação de pedestres.

O solo recebeu um tratamento especial com adubação, e as mudas foram posicionadas nos berços envoltas por terra preparada, assegurando maiores chances de adaptação e fixação das mudas nos locais de plantio. Além disso, o projeto do Terminal também previu a manutenção e substituição de mudas perdidas, reforçando o compromisso de garantir a perpetuação da iniciativa.

A ação de plantio faz parte do Termo de Compromisso firmado no licenciamento ambiental que permitiu a ampliação do cais do Terminal, aumentando sua extensão de 879 metros para 1.099 metros. O projeto contemplou a construção de um novo berço de atracação e a readequação dos dolphins — estruturas utilizadas para a amarração de navios de transporte de veículos.