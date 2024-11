Terminal de Contêineres de Paranaguá obtém expansão do calado para 12,6 metros

Foto: TCP / Divulgação

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, passa a contar com novo calado operacional, ampliado de 12,1 metros para 12,6 metros em maré zero. A medida, aprovada pela Marinha do Brasil, Praticagem e pela Portos do Paraná, foi homologada nesta segunda-feira (25) por meio da portaria nº 306/2024/APPA.

O aumento do calado, como é chamado a profundidade entre o ponto mais baixo da quilha (peça que vai da proa a popa e fica na parte inferior das embarcações) de um navio até a linha da água, traz vantagens diretas para a navegação e permite que os navios transportem mais carga. Estima-se que a cada 10 centímetros adicionais de calado, os navios poderão operar com, aproximadamente, 80 TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés) a mais.

Carolina Merkle Brown, gerente comercial de armadores da TCP, explica que “o novo calado operacional no Porto de Paranaguá representa um marco importante para a eficiência e segurança da navegação, permitindo a operação de navios de maior porte. Esse avanço não apenas otimiza as operações portuárias, mas também impacta diretamente os clientes, oferecendo maior capacidade para exportação e importação de cargas com mais agilidade e competitividade. Com o aumento da profundidade, o Porto de Paranaguá fortalece sua posição estratégica como um hub portuário de relevância internacional, tornando-se ainda mais competitivo no cenário global”.

Atualmente a TCP é o terminal de contêineres com o maior número de serviços marítimos com escalas regulares no Brasil, com cobertura global e cabotagem, o que amplia as opções de transporte e facilita o fluxo de cargas para os mercados internos e externos. Além disso, o aumento da capacidade operacional também contribui para a otimização dos processos logísticos, reduzindo o tempo de espera das embarcações e melhorando a fluidez das operações.

Rafael Stein Santos, gerente institucional e jurídico da TCP, ressalta que, além do aumento de capacidade significativo, a revisão da portaria permitirá maior flexibilidade para os navios acessarem o Porto de Paranaguá, porque a nova regra não exige maré positiva para navios com até 12,6 metros.

Esse aprimoramento reforça a importância do Porto de Paranaguá no comércio exterior, especialmente nas rotas comerciais entre o Brasil e o mundo, e também gera benefícios significativos para a economia nacional, abrindo novas oportunidades de negócios e promovendo o crescimento do setor.

Conclusão de obras de derrocagem

O aumento do calado operacional aconteceu após a conclusão das obras de derrocagem submarina de uma parcela das Pedras Palanganas, localizada na região do Canal de Acesso ao Porto. Aproximadamente 20 mil metros cúbicos de rochas foram removidas do leito marinho, e, posteriormente, fragmentadas e doadas aos municípios do litoral paranaense, que recebem o material por meio de doação para ser usado em obras de interesse público, como a pavimentação de vias para tráfego de veículos e pedestres.

Sobre o projeto, Rafael Stein Santos ressalta a importância do trabalho realizado pela Portos do Paraná, no qual a TCP pode contribuir na fase final: “A conclusão da obra de derrocagem e o resultado obtido mostram o comprometimento da autoridade portuária, da autoridade marítima e da praticagem, com o setor e com a região. O aprofundamento do canal de acesso ainda deverá ser ampliado com o projeto de concessão do canal e será um catalisador para a economia local, pois com o ganho de capacidade operacional todas as atividades econômicas que estão conectadas com o porto, de forma direta ou indireta, deverão crescer. Isso se traduz em mais empregos, renda e arrecadação para o município”.