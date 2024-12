Transmissores acústicos auxiliam no monitoramento de tartarugas marinhas

Dispositivos usados no acompanhamento de meros e outros peixes, a partir de agora, passam a rastrear tartarugas-verdes

Foto: Gabriel Marchi

O monitoramento das tartarugas-verdes (Chelonia mydas) no litoral paranaense passa a contar com a tecnologia de monitores acústicos. Dos dias 4 e 8 de dezembro (sujeito a condições climáticas), serão realizadas a captura, avaliação de saúde e posterior soltura das tartarugas marinhas para a instalação dos dispositivos, no entorno da Ilha das Cobras, uma unidade de conservação e área de concentração dessa espécie no Brasil.

Essa tecnologia, fixada na carapaça dos animais, permitirá aos pesquisadores mapear áreas usadas pelos animais, analisar comportamentos e identificar os locais de concentração das tartarugas, contribuindo para as iniciativas de conservação da espécie e de toda a região.

A pesquisa com tartarugas marinhas é feita desde 2007 pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC-UFPR) e desde 2014 em parceria com o Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), iniciativa da Associação MarBrasil desenvolvida com o patrocínio do Governo Federal, através do Programa Petrobras Socioambiental.

Em 2024, o estudo ganhou um novo parceiro, o Projeto Projeto de Conservação da Megafauna Marinha (MegaCost). Este projeto é mais uma iniciativa do MarBrasil e da LEC/UFPR, junto com o grupo do Projeto Meros do Brasil, e financiado pelo FUNBIO. Os transmissores acústicos, já utilizados pelo projeto Meros do Brasil para monitorar peixes, serão agora empregados também no estudo das tartarugas marinhas.

Cada transmissor emite uma frequência acústica específica, permitindo a identificação individual dos animais ao passarem pelos receptores. Atualmente, há 11 receptores instalados no Complexo Estuarino de Paranaguá (PR) e em áreas adjacentes de Santa Catarina e São Paulo, a maioria localizada na região da Grande Reserva Mata Atlântica.

Transmissor dos sinais acústicos que será instalado no casco das tartarugas | foto: LEC/UFPR.

“Periodicamente, retiraremos os receptores da água para baixar as informações coletadas. Esses dados permitirão triangular as localizações registradas no mapa, identificando com precisão as áreas por onde as tartarugas marinhas circulam. Isso é possível porque os animais precisam passar a, no máximo, 300 metros dos receptores para que seja feito o registro”, explica a pesquisadora Camila Domit, coordenadora dos estudos sobre tartarugas no litoral paranaense.

Há receptores instalados ao redor da Ilha das Cobras, em frente ao Complexo Portuário de Paranaguá, na área do Parque Nacional Marinho de Currais e nas balsas naufragadas na zona costeira do Paraná e do norte de Santa Catarina. Esses dispositivos formam uma rede de monitoramento acústico da biodiversidade marinha no litoral do Paraná, que será integrada à rede nacional. Essa conexão é possível porque receptores semelhantes estão em operação em outros pontos da costa brasileira, em projetos dedicados ao estudo de outras espécies marinhas, como exemplo, o trabalho de longo prazo com os Meros.

“Com isso, poderemos fortalecer o monitoramento de espécies migratórias ao longo de todo Brasil e ampliar a nossa capacidade de coleta de dados com qualidade. Estamos implementando esta tecnologia em etapas, porque os equipamentos são caros e importados”, completa a pesquisadora.

Foto: Gabriel Marchi

DNA Ambiental

Durante a ação a equipe de biólogos, oceanógrafos, veterinários e voluntários realizará a captura, marcação e soltura das tartarugas marinhas, além de exames de saúde, uma prática que vem sendo feita desde 2014. Outra novidade desta campanha é a aplicação da metodologia de DNA Ambiental (eDNA), que abrange dois aspectos principais.

O primeiro envolve a coleta de amostras de água para identificar a presença de tartarugas marinhas por meio de vestígios genéticos liberados no ambiente. O segundo foca na análise de microrganismos presentes na água, especialmente aqueles que podem representar potenciais patológicos e, de alguma forma, afetar a saúde das tartarugas e de outros organismos marinhos.

“Além disso, vamos analisar o sangue das tartarugas marinhas para identificar alguns marcadores de mutação genética, ou seja, marcadores que mostram o contato dessas tartarugas com contaminantes químicos que potencialmente causam alterações na saúde delas”, explica Domit.

Captura, avaliação de saúde e soltura

As ações com tartarugas marinhas são realizadas com um barco equipado como um ambulatório móvel. Enquanto parte da equipe cai na água, a outra fica a postos na embarcação para receber os animais. Entre os equipamentos, está a rede de emalhe, confeccionada por um pescador artesanal de Pontal do Paraná especificamente para este trabalho e com características para a captura eficiente e garantir o bem-estar dos animais, facilitando a retirada das tartarugas da rede. O manejo precisa ser rápido para evitar que as tartarugas se afoguem, pois, como têm pulmões, elas precisam subir à superfície para respirar.

Pesquisadores na captura de tartarugas. Rede foi desenvolvida por um pescador | foto: Gabriel Marchi.

Após ser retirada da rede, a tartaruga é levada para o barco de apoio, onde passa por um “check-up” completo. O médico veterinário inicia com uma avaliação externa geral, focando na identificação de lesões ou tumores na pele do animal. Mais de 40% das tartarugas-verdes juvenis da região apresentam tumores, característicos da fibropapilomatose. Essa doença, causada por um vírus presente na água, está diretamente relacionada à qualidade ambiental: quanto mais degradado o habitat, maior a incidência da fibropapilomatose nas tartarugas marinhas.

Presença de fibropapilomatose no olho de tartaruga-verde juvenil | foto: Gabriel Marchi.

Além de avaliar a presença e gravidade de tumores, a equipe mede o tamanho e a massa corporal de todas as tartarugas capturadas. Também são coletadas diversas amostras biológicas para exames e análises complementares e mais específicas que são conduzidas no laboratório da UFPR e em parceiros. Por fim, cada tartaruga recebe uma anilha metálica com um número exclusivo, registrado na base de dados nacional do Centro TAMAR/ICMBIO.

No barco, tartarugas são avaliadas e recebem chip e monitor acústico | foto: Gabriel Marchi.

O anilhamento permite que o animal seja reconhecido caso seja recapturado em campanhas futuras no Paraná ou em pesquisas realizadas em qualquer lugar do mundo. Com todas as informações registradas, é hora de fazer a soltura e devolver o animal ao local onde foi capturado. Todo o trabalho é autorizado pelo ICMBIO e pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Nesta edição, a ação de monitoramento de tartarugas marinhas será registrada para o conteúdo da série “Amazônia Azul: um mar de descobertas”. A série de 6 episódios é co-dirigida e co-produzida por Rodrigo Mac Niven e Andre Baseggio, e pela Produtora Golf Audiovisual, do Paraná. A série deve estrear no segundo semestre de 2025.

Tartarugas marinhas são avaliadas e recebem chip e anilha metálica. O novo desafio será a instalação de transmissores acústicos | foto: Gabriel Marchi.

Rebimar

O Programa Rebimar é um conjunto de ações socioambientais voltadas para a conservação da região litorânea, principalmente no Paraná e na costa sul de São Paulo. A iniciativa faz parte da Associação MarBrasil, tem patrocínio do Governo Federal, através do Programa Petrobras Socioambiental, e conta com apoio científico do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

Fonte: MarBrasil / Sandrah Souza Guimarães