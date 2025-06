Projetos da Portos do Paraná também são destaque na Semana do Meio Ambiente

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

O estande da Portos do Paraná na 18ª Semana do Meio Ambiente está repleto de atividades para os visitantes. O evento, que começou na segunda-feira (2), é organizado pela Prefeitura de Paranaguá, e acontece na Arena Albertina Salmon e reúne diversos estandes de expositores públicos e privados. O tema deste ano é: “Responsabilidade Ambiental, um Compromisso de Todos!”. A expectativa é de que 5 mil alunos visitem o estande ao longo de toda a semana.

“Temos diversas ações educativas que destacam o meio ambiente e os nossos projetos para o setor. Temos brindes bem legais aqui, mudinhas de hortaliças, um jogo da memória e um almanaque para as crianças fazerem pinturas e brincarem um pouquinho”, destacou Pedro Pisacco, coordenador de Comunicação, Educação e Sustentabilidade da Portos do Paraná.

“Um dos programas da Portos do Paraná é o de coleta de sedimento, e a gente traz essa draga para representar a ação. O monitoramento informa a qualidade desse sedimento, para saber quais são os impactos — ou não — da região portuária na microfauna”, explicou a analista da Cia Ambiental, Natália Santos.

A Universidade Federal do Paraná e diversas instituições ambientais participam do estande, apresentando as atividades desenvolvidas pela Portos do Paraná. “A Aiuká faz o resgate e a reabilitação de fauna, tanto silvestre quanto marinha. Trouxemos algumas das nossas réplicas utilizadas durante os simulados, que realizamos constantemente na Portos do Paraná para testar todas as empresas em casos de emergência”, explicou Maria Júlia, médica-veterinária da Aiuká Consultoria Ambiental.

Outra ação apresentada é o projeto “Compostar para Cultivar”, aplicado desde 2021 na Ilha do Mel. “Desde então, a gente vem ensinando as pessoas o valor do alimento. Quando a gente termina de cascar uma batata, aquilo não é lixo: é um resíduo que pode virar algo melhor”, destacou Jéssyca Nascimento Gonzaga, analista ambiental do Consórcio Itiberê Dragagem.

A microempresária Larissa Taís Oliveira levou a filha Sofia, de 3 anos, para se divertir e aprender mais sobre o meio ambiente. “Ela já vai aprendendo desde criança tudo o que tem aqui, sobre os lixos, onde descartar corretamente e sobre não poluir o mar”, comentou.

O secretário de Meio Ambiente de Paranaguá, Dahir Elias Fadel Júnior, visitou o estande da Portos do Paraná e aprovou as atividades. “O estande está muito bem feito. As crianças em idade escolar precisam crescer com essa consciência da preservação e da zeladoria ambiental — e vocês estão contribuindo com a conscientização também”, afirmou Fadel.