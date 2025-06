BR-376 ganha 5 novos radares entre Tijucas do Sul e Guaratuba

Trecho da Serra do Mar da BR-376 | foto: Arteris Litoral Sul

A concessionária Arteris Litoral Sul conclui neste mês a operacionalização de 62 novos pontos de radar, que contemplam o monitoramento de 126 faixas das rodovias BR-376 no Paraná e BR-101 em Santa Catarina.

A instalação dos equipamentos atende a uma determinação do contrato de concessão, além de ser uma importante ferramenta para garantir a segurança dos motoristas através da fiscalização da velocidade máxima permitida nas rodovias.

Os pontos de instalação foram definidos pela Polícia Rodoviária Federal, com base nos estudos de pontos críticos de acidentes, e aprovados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão responsável pela fiscalização da concessão. Cabe à Arteris Litoral Sul a implantação e a operacionalização dos equipamentos de fiscalização de velocidade, devidamente sinalizados em conformidade com a resolução nº 798 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Confira os locais:

BR-376 – Paraná, entre Tijucas do Sul e Guaratuba

– Cinco pontos na BR-376 entre o km 650 e o km 679, em ambos os sentidos, com velocidade controlada entre 60 e 80 km/h.

BR-101 – Santa Catarina

– Em Araquari, do km 57 ao km 70,5, em ambos os sentidos da rodovia, com velocidade controlada entre 80 e 100 km/h.

– Em Joinville, do km 40 ao km 41, em ambos os sentidos, com velocidade controlada entre 80 e 100 km/h.

– Em Balneário Camboriú, do km 138 ao km 140,8, em ambos os sentidos, com velocidade controlada entre 80 e 100 km/h.

– Em Porto Belo, do km 157 ao km 158, em ambos os sentidos, com velocidade controlada entre 60 e 80 km/h. Atenção ao radar na saída do garrafão da praça de pedágio, no sentido Sul.

– Entre Biguaçu e Palhoça, do km 186,2 ao km 235, em ambos os sentidos, com velocidade entre 80 e 100 km/h.

Contorno de Florianópolis

– Entre o km 1,7 e o km 8,5, em ambos os sentidos, trecho de Biguaçu, velocidade entre 80 e 100 km/h.

– Entre o km 13 e o km 18,9, em ambos os sentidos, trecho de Biguaçu, velocidade entre 80 e 100 km/h.

– Entre o km 19,8 e o km 29,5, entre Biguaçu e São José, nos dois sentidos, velocidade entre 80 e 100 km/h.

– Entre o km 30,5 e o km 46,9, entre São José e Palhoça, nos dois sentidos, velocidade entre 80 e 100 km/h.

Os equipamentos foram submetidos a testes e homologação junto à PRF, autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, e passarão a operar em sua totalidade no final de junho.

Controle e segurança

“Os radares fixos são ferramentas importantes para a segurança em nossas rodovias, pois ajudam a controlar a velocidade, reduzir acidentes e preservar vidas. Mais do que instrumentos de fiscalização, eles atuam como aliados na prevenção de comportamentos de risco, promovendo um trânsito mais seguro e organizado para todos os usuários da rodovia”, destacou Marcelo Possamai, gerente de Operações da concessionária.