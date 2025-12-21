Treinamento de equipes de limpeza das praias inclui orientações sobre animais marinhos encalhados

Com apoio do LEC-UFPR, a Sanepar concluiu a capacitação de 181 profissionais que, na sexta-feira (19), iniciaram a limpeza diária da orla no litoral paranaense

Foto: Sanepar

Os trabalhadores contratados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) para a limpeza das praias durante o Verão Maior Paraná receberam orientações sobre cuidados com os animais marinhos na manhã desta sexta-feira (19).

A qualificação foi realizada na sede do projeto Mar Maré, do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Pontal do Paraná.

A ação é parte das atividades do treinamento que a Companhia de Saneamento do Paraná realizou na capacitação de 181 profissionais que, nesta tarde, iniciaram a limpeza diária da orla no litoral paranaense.

“A Sanepar investe na limpeza das praias há mais de uma década, com o objetivo de incentivar os veranistas a não deixarem o lixo na areia. Essa iniciativa também contribui com a economia das cidades litorâneas, gerando emprego e qualificando os trabalhadores”, destaca o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Animais encalhados

Na visita ao projeto Mar Maré, os trabalhadores receberam orientações da equipe do LEC-UFPR sobre como agir e como orientar veranistas sobre o que fazer caso encontrem animais encalhados ou perdidos na beira-mar. Também aprenderam sobre os riscos para a fauna nativa causados pelo lixo que fica nas praias.

O grupo também fez uma visita a Associação de Coletores de Pontal do Paraná (Ancoresp), onde foram orientados sobre a separação correta dos materiais recicláveis e daqueles que serão destinados ao descarte correto

Moradores do Litoral

Em dois dias de treinamentos, os contratados – que são moradores da região – receberam orientações de especialistas sobre a separação correta dos resíduos, preservação ambiental e conduta profissional.

“Foi muito bom ter esse treinamento, conhecer os animais que precisamos prestar atenção e saber que podemos ajudar, avisando o pessoal que estuda isso” disse a contratada temporária Laura Bourdignon, 60 anos, que vai trabalhar primeira vez na função da limpeza das praias.

Devidamente preparados, os profissionais começaram a trabalhar na tarde desta sexta-feira (19), no evento da abertura oficial do Verão Maior Paraná, com a presença do governador, Carlos Massa Ratinho Junior.

Os contratados estarão diariamente na orla trabalhando fazendo coleta, separação e destinação dos resíduos das praias. Também vão entrar em ação após os 39 shows que vão agitar o litoral.

Sua atuação contribui para que toneladas de lixo deixem de poluir os oceanos. Só no último verão (2024/2025), os contratados coletaram 457 toneladas de lixo das areias, que foram destinadas aos lugares corretos.

Cuidados com as pessoas

A Sanepar está investindo R$ 3,6 milhões em ações de limpeza durante a alta temporada de veraneio nas praias paranaenses. Esta é a 13ª temporada da Limpeza da Orla das Praias do Paraná.

Para dar suporte e bem-estar ao árduo trabalho realizado pelos empregados, a Sanepar assegura aos contratados temporários alimentação pela manhã e pela tarde; água potável com gelo; equipamentos de proteção individual (EPIs), como roupas adequadas e itens para proteção do sol, além do treinamento e acompanhamento do trabalho desenvolvido.