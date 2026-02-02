Goura entrega menção honrosa da Assembleia para Camila Domit

Homenagem foi entregue no Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar, onde funciona o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná

Fotos: Arquivo Pessoal de Camila Domit

O deputado estadual Goura (PDT) entregou, nesta quinta-feira (29), menção honrosa para a Camila Domit, coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC/UFPR), em reconhecimento à sua notável contribuição científica, acadêmica, social e ambiental ao Paraná e ao Brasil.

A cerimônia foi realizada no auditório do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CPP-CEM) da UFPR, no Balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, onde funciona o LEC.

“Estou muito honrado em entregar essa menção da Assembleia Legislativa, por iniciativa do nosso mandato, à Camila Domit. É uma homenagem que se estende para toda a equipe do LEC/UFPR e àqueles que atuam junto aos projetos e ações dessa importante instituição para o Paraná, Brasil e, sem exagero, ao mundo”, declarou Goura.

A solenidade contou com a presença do reitor da UFPR, Marcos Sunye; do diretor do Campus Pontal do Paraná, José Guilherme Bersano Filho; da vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Millo Marcomini; além dos integrantes do LEC/UFPR, professores e estudantes do CEM e da comunidade.

O deputado Goura disse que essa menção honrosa é mais do que o reconhecimento do papel da universidade, no caso específico do LEC/UFPR, do seu papel fundamental de orientador e formulador de políticas públicas.

“Todo esse trabalho desenvolvido aqui pela universidade pública se reflete no fomento à conscientização, à preservação e à educação ambientais que o trabalho da Camila e da equipe do LEC/UFPR e de todos os projetos têm de impactos positivos para a sociedade e para a natureza”, afirmou Goura.

“Honrada pelo reconhecimento”

“Quero agradecer o recebimento dessa menção honrosa. É uma oportunidade de olharmos para nós mesmos, para a universidade e para a comunidade e vermos o reconhecimento de que trabalhamos para o bem-estar, não só para a megafauna marinha, para o oceano, mas para todos”, disse Camila Domit.

Ela destacou a importância do trabalho do LEC/UFPR e dos projetos como Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), o Projeto Coalizão Paraná pela Década do Oceano, o Projeto Megacost, além de outros interligando ciência, governança e sociedade. “O que fazemos aqui tem impacto no mundo todo”, declarou.

Para o reitor da UFPR, Marcos Sunye, ao conceder a menção honrosa à Camila Domit, a Assembleia Legislativa e o deputado Goura, fazem também uma homenagem e um reconhecimento ao papel fundamental da ciência e da universidade.

“Essa menção honrosa é, por sua vez, muito simbólica, diante da atual conjuntura de ataques à ciência e à universidade. Muito mais significativa quando se homenageia a coordenadora de um laboratório científico”, destacou Sunye. “O LEC/UFPR faz ciência verdadeira, com presença local.”

Trajetória

Camila Domit é bióloga, professora da UFPR e coordenadora do LEC/UFPR. Há mais de 20 anos, lidera projetos de preservação de mamíferos, tartarugas e aves marinhas, articulando pesquisa científica e políticas públicas. Sob sua gestão, o laboratório se consolidou como centro de referência internacional na proteção dos ecossistemas costeiros.

Sua trajetória profissional começa em 2000, no terceiro setor, e avança, a partir de 2003, para a atuação direta com comunidades locais e gestores do litoral paranaense. Em 2006, assume a coordenação de iniciativas no CEM/UFPR, onde desenvolve estratégias de conservação aplicada. O eixo do seu trabalho é a conversão de dados científicos em instrumentos práticos para a manutenção da biodiversidade marinha.