UFPR abre concurso público, inclusive com vagas em Matinhos e Pontal do Paraná

Foto: Samira Chami Neves/UFPR/Divulgação

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) publicou nesta segunda-feira (29) edital de concurso público com 54 vagas em 22 cargos da carreira técnico-administrativa, com cargos de nível técnico e superior. Há quatro vagas em Matinhos (UFPR Litoral) e duas em Pontal do Paraná (CPP – Centro de Estudos do Mar).

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de maio e devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos (NC/UFPR). A taxa de inscrição é de R$ 150,00 para cargos de nível técnico e de R$ 200 para os de nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção de taxa até o dia 3 de maio.

As vagas estão distribuídas entre as cidades de Curitiba, Palotina, Toledo, Matinhos, Pontal do Paraná e Jandaia do Sul, além da Fazenda Canguiri, em Pinhais.

As vagas de nível técnico, com remuneração inicial de R$ 2.667,19, são para os seguintes cargos: técnico de laboratório – biologia; técnico de laboratório – análises clínicas; técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico em farmácia e técnico em radiologia.

Os cargos de nível superior, com remuneração inicial de R$ 4.556,92, são os seguintes: administrador, analista de tecnologia da informação, arquiteto e urbanista, arquivista, bibliotecário – documentalista, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, farmacêutico, médico psiquiatra, médico clínico geral, pedagogo, produtor cultural, psicólogo, químico, técnico em assuntos educacionais e zootecnista.

As vagas disponíveis de acordo com os locais de atuação:

Curitiba: técnico de laboratório – biologia (1); técnico de laboratório – análises clínicas (1); técnico em contabilidade (6); administrador (3); analista de tecnologia da informação (5); arquiteto e urbanista (1); arquivista (1); bibliotecário – documentalista (3); engenheiro eletricista (2); engenheiro mecânico (1); pedagogo (1); produtor cultural (5); químico (2); técnico em assuntos educacionais (2);

Fazenda Canguiri (Pinhais): zootecnista (1);

Jandaia do Sul: técnico em assuntos educacionais (1);

técnico em assuntos educacionais (1); Matinhos: médico clínico geral (1); psicólogo (1); técnico em assuntos educacionais (2);

Palotina: técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1); técnico em farmácia (1); técnico em radiologia (1); médico psiquiatra (1); técnico em assuntos educacionais (2); zootecnista (1); farmacêutico (1);

Pontal do Paraná: psicólogo (1); técnico em assuntos educacionais (1);

psicólogo (1); técnico em assuntos educacionais (1); Toledo: Bibliotecário – documentalista (1); médico clínico geral (1); técnico em assuntos educacionais (1).

A prova objetiva para todos os cargos será aplicada no dia 4 de agosto. Os inscritos para técnico de laboratório (biologia) e técnico de laboratório (análises clínicas) farão também prova prática, em data a ser definida em edital específico, e os inscritos para os cargos de Médico farão prova de títulos entre os dias 3 e 9 de setembro.

Todas as informações sobre o concurso estão detalhadas no edital.