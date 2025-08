Prefeitura de Guaratuba disponibiliza transporte noturno gratuito para estudantes da UFPR

Foto: UFPR Litoral

A Prefeitura de Guaratuba, por meio da Secretaria Municipal da Educação, passa a oferecer, a partir desta segunda-feira (4), uma linha de ônibus exclusiva para os alunos do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná – UFPR Litoral, que frequentam as aulas no período noturno.

O ônibus gratuito sairá às 17h30 da garagem da Educação, no bairro Carvoeiro, e seguirá o seguinte trajeto: Piçarras, Cohapar, Vila Esperança, Nereidas, Eliane e Centro.

Para mais informações, os estudantes podem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Educação, no telefone 41 984268041 ou na Rua Vieira dos Santos, 198, Centro.