Exposição “As vilas e populações caiçaras do Brasil” chega a UFPR Litoral

Gente do mato e seu jeito caiçara de ser, por Neliane Mendes

A UFPR Litoral, em Matinhos, apresenta até o dia 12 de setembro a exposição itinerante “As vilas e populações caiçaras do Brasil”, em parceria com o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

As obras retratam os modos de ser, estar e viver no território caiçara – do litoral norte de Santa Catarina aio litoral sul do Rio de Janeiro – por meio de fotografias, pinturas, gravuras, depoimentos, músicas, entre outras formas de expressão e linguagem.

A iniciativa surgiu com a proposta de exposição virtual, durante a pandemia da covid-19 e que agora tem uma versão física . Na época, trabalhos produzidos por pessoas de diferentes perfis possibilitaram a construção de uma experiência coletiva que teve como tônica o retrato de paisagens a partir de natureza de Mata Atlântica não intocada ou preservada da ação humana.

O foco do projeto: a relação das pessoas e comunidades que, tradicionalmente, habitam e preservam esse ecossistema com a sua fauna, flora e cursos d’água, mediante conhecimentos ancestrais de matemática, física, botânica, agricultura, artesanato, arquitetura, música, dança, poesia, culinária, navegação.

A versão física da exposição, composta por um conjunto de dez totens e catálogo, apresenta os resultados desse processo, que se desenvolveu em duas edições: “Paisagens caiçaras” (2021) e “As vilas e populações caiçaras do Brasil” (2022). A íntegra do material está disponível aqui.

A mostra, que conta com a participação da Superintendência do Instituto no Paraná e dos cursos de Design, Luteria e Produção Cênica da Federal, compõe a programação do Iphan para o Mês do Patrimônio, celebrado em agosto.

Três montagens da exposição já foram realizadas em território caiçara, em Guaraqueçaba, Paranaguá e Pontal do Paraná. Nessas duas últimas localidades, a mostra continua aberta à visitação nas bibliotecas da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres (Ilha do Mel) e do Centro de Estudos do Mar da UFPR (Pontal do Sul e Miramar).

Exposição “As vilas e populações caiçaras do Brasil” na UFPR Litoral

Período: 6 de agosto a 12 de setembro (de segunda a sexta, das 8h às 22h)

Local: Hall do Auditório da UFPR Litoral (Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá – Matinhos)

Informações: (41) 3264-7971

Entrada gratuita

Notícia produzida pela equipe de Comunicação do Setor Litoral da UFPR, com informações do Iphan

