UFPR e Rebimar promovem curso “Mata Atlântica e Oceano” para professores

Aulas on-line começam em 5 de fevereiro – acesse aqui os links para inscrições, apostila e guia de atividades

Foto: Gabriel Marchi/Rebimar.

O Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), abre inscrições para a 3ª edição do Curso de Formação de Professores do Rebimar: Mata Atlântica e Oceano. A iniciativa é voltada principalmente a professores da rede pública de ensino e educadores ambientais, com foco na Educação Ambiental Marinha, mas é aberta a toda a comunidade interessada no tema.

O curso será realizado de forma on-line e assíncrona, por meio de uma parceria com o Laboratório Móvel de Educação Científica (LabMóvel) da UFPR, responsável pela plataforma digital onde os conteúdos estarão disponíveis, além das parcerias firmadas com instituições, como as secretarias estadual e municipal de educação.

Com carga horária de 60 horas e certificação emitida pela UFPR, o curso é organizado em módulos de caráter transdisciplinar, que dialogam com as práticas educativas e os contextos socioambientais do litoral. As aulas são estruturadas a partir dos conteúdos da apostila “Nós e o Mar: A Mata Atlântica e o Oceano” e do Guia de Atividades “Reflorestando o Mar: A Mata Atlântica e o Oceano”, materiais desenvolvidos especialmente para os participantes e que serão disponibilizados gratuitamente.

As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/UTgBjzbA8dqB1bsg7

As aulas têm início em 5 de fevereiro, mas, por se tratar de uma plataforma assíncrona, os participantes podem acessar os módulos ao longo do ano, conforme o cronograma de liberação disponível na página inicial do curso. Não é necessário que todos estejam conectados ao mesmo tempo. Os inscritos têm a liberdade de acompanhar conforme a disponibilidade pessoal de tempo e horário.

“As pessoas vão se matriculando e realizando os módulos dentro do cronograma de liberação das aulas. A maioria deve conseguir concluir o curso no primeiro semestre, mas o prazo final segue até o fim do ano. Todos que cumprirem os critérios receberão certificado de 60 horas emitido pela UFPR”, explica o vice-coordenador do LabMóvel UFPR, Emerson Joucoski.

O curso aborda temas como características socionaturais da Mata Atlântica, biodiversidade marinha, povos tradicionais, ecossistemas marinhos e preservação ambiental e a relação entre sociedade e oceano, especialmente no contexto da Década do Oceano. “A ideia é apresentar as ações que o Rebimar desenvolve no litoral do Paraná, norte de Santa Catarina e sul de São Paulo, região que integra a Grande Reserva Mata Atlântica e precisa ser preservada. O foco é entender como o mar nos afeta e como as ações humanas têm alterado o ecossistema marinho”, completa Joucoski, que também é o coordenador de Educação Ambiental do Rebimar, iniciativa patrocinada pelo Governo Federal por meio do programa Petrobras Socioambiental.

Além da formação, os participantes terão acesso a uma série de materiais didáticos produzidos pelo Rebimar, que podem ser utilizados diretamente em sala de aula, como cartilhas, apostilas, livros infantis e guias de atividades para diferentes etapas de ensino. Todo o conteúdo produzido pelo Rebimar pode ser baixado gratuitamente no site.

Esta é a terceira edição do curso, que vem se consolidando como uma proposta de formação continuada para professores das redes municipal, estadual, federal e rede privada. Não há limite de vagas e, por ser um curso contínuo, não existe prazo final para inscrição. O certificado é concedido aos participantes que cumprirem 75% da carga horária e as tarefas indicadas. As aulas contam com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade.

Materiais didáticos serão fornecidos durante o curso de formação de professores. Foto: Gabriel Marchi.

Rebimar

O Programa Rebimar é um conjunto de ações socioambientais voltadas para a conservação da região litorânea, principalmente no Paraná e na costa sul de São Paulo. A iniciativa faz parte da Associação MarBrasil, tem patrocínio do Governo Federal por meio do Programa Petrobras Socioambiental e conta com apoio científico do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, da Universidade de São Paulo e do Instituto Federal do Paraná.