Pesquisadora do Litoral do Paraná é indicada ao “Oscar Verde”

Bióloga Camia Domit, da UFPR, é finalista do Whitley Awards, um dos mais importantes prêmios do mundo sobre conservação da biodiversidade

Foto: Acervo Associação MarBrasil/Rebimar

O trabalho de uma vida inteira dedicada ao mar agora ganha reconhecimento internacional. A bióloga marinha Camila Domit, pesquisadora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Laboratorio de Ecologia e Conservação (LEC-UFPR) e da Associação MarBrasil, é finalista do Whitley Awards 2026, uma das mais importantes premiações do mundo voltadas à conservação da biodiversidade, também conhecido como o “Oscar Verde”.

A indicação coloca Camila entre os principais nomes da conservação ambiental no planeta. Profissionais que unem ciência de ponta, impacto social e resultados concretos na proteção da natureza, especialmente em países megadiversos como o Brasil.

Com sede no Reino Unido, o Whitley Fund for Nature premia líderes que transformam pesquisa em ação. Para Camila Domit, a seleção representa mais do que reconhecimento: é a chance de ampliar projetos, fortalecer parcerias internacionais e levar ainda mais longe o trabalho de conservação da biodiversidade marinha.

Uma vida guiada pelo oceano

Tartarugas, tubarões, raias e golfinhos fazem parte da rotina da pesquisadora. São esses animais, e os ecossistemas onde vivem, o foco de anos de estudo, monitoramento e dedicação. Camila atua diretamente na conservação da fauna marinha e participa de redes e fóruns nacionais e internacionais que discutem o futuro dos oceanos.

Mais do que produzir ciência, ela trabalha para aproximar pesquisadores, gestores públicos e a sociedade. Acredita que proteger o mar passa, necessariamente, por diálogo, políticas públicas e engajamento coletivo.

Na UFPR, Camila coordena o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) e lidera pesquisas com tartarugas-verdes no Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), iniciativa da Associação Marbrasil, com patrocínio do Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental.

No dia 29 de janeiro, recebeu menção honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná, em reconhecimento à sua contribuição científica, acadêmica, social e ambiental ao estado e ao país.

Camila Domit também está à frente do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, da Coalizão Paraná pela Década do Oceano, do Projeto Megacoast, entre outras iniciativas que conectam ciência, governança e sociedade.

A presença no Whitley Fund for Nature 2026 reforça o papel do Brasil como protagonista na agenda global de proteção da biodiversidade marinha e evidencia a importância do investimento em ciência e em profissionais comprometidos com soluções baseadas em evidências científicas para os desafios ambientais atuais.

Foto: Vinicius Araujo

Sobre o Rebimar

O Programa Rebimar é um conjunto de ações socioambientais voltadas para a conservação da região litorânea, principalmente no Paraná e na costa sul de São Paulo. A iniciativa faz parte da Associação MarBrasil, tem patrocínio do Governo Federal por meio do Programa Petrobras Socioambiental e conta com apoio científico do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, da Universidade de São Paulo e do Instituto Federal do Paraná.

