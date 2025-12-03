Estudantes do Litoral do Paraná são desafiados a buscar soluções para as mudanças climáticas

Desafio Rebimar chega à grande final durante a XIV Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná

A UFPR Litoral, em Matinhos, recebe de 3 a 5 de dezembro a XIV Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná e, junto com ela, um momento aguardado por estudantes e educadores da região: a grande final do Desafio Rebimar.

Com o tema “Mudanças Climáticas e o Litoral do Paraná”, a iniciativa envolve Clubes de Ciências da rede pública, em parceria com os clubes da Rede NAPI Paraná Faz Ciência, para transformar perguntas do cotidiano em investigação, troca de saberes e propostas de soluções com base científica, conectadas ao território onde esses jovens vivem.

Ao longo do ano, o Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR (LabMóvel) promove ações voltadas a incentivar a criatividade, a reflexão e o senso crítico entre estudantes da Educação Básica, por meio do desenvolvimento de projetos em diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para aproximar e desmistificar a ciência no litoral paranaense. Uma das formas é por meio da Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná.

“Este ano a Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná continua sua tradição de manter o mesmo tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que este ano é ‘Planeta Água: Cultura Oceânica para Enfrentar as Mudanças Climáticas no Meu Território’. Assim, a Feira deste ano continuará premiando as categorias de Divulgação Científica (DC) e Desenvolvimento Tecnológico e iniciação à pesquisa (DT), mas também premiará o tema da SNCT 2025”, explica o professor Emerson Joucoski, vice-coordenador do LabMóvel UFPR. “Contamos com a presença de todos para aproveitarem a Feira e se divertirem com a Ciência!”

Na reta final do Desafio, a ciência saiu da teoria e ganhou chão. Desenvolvida ao longo de três meses, a atividade percorreu seis etapas e envolveu os Clubes de Ciências dos Colégios Estaduais Gabriel de Lara e Professora Abigail dos Santos Corrêa, ambos de Matinhos. Com apoio de materiais didáticos do Rebimar, seminários, oficinas e aulas de campo, os estudantes realizaram pesquisas no Parque Estadual Rio da Onça e na região do Cabaraquara, além de produzirem materiais de divulgação científica elaborados pelos próprios participantes.

A proposta é mobilizar o trabalho coletivo e o pensamento crítico, fortalecer a relação entre ciência e comunidade, ampliar a compreensão sobre os impactos das mudanças climáticas no litoral e valorizar a biodiversidade e a conservação ambiental. “Queremos inspirar os estudantes a olhar para o território em que vivem e perceber que eles podem ser parte da solução. A emergência climática é global, mas a transformação começa em nível local”, destaca Marjorie Ramos, técnica em Educação Ambiental e coordenadora da iniciativa.

Programação sujeita a alterações. Confira no link oficial do evento: https://labmovel.ufpr.br/feira-de-ciencias/xiv-feira-regional-de-ciencias-do-litoral-do-parana-versao-2025/

O Desafio Rebimar 2025 é uma ação educativa do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), desenvolvido pela Associação MarBrasil, com patrocínio do Governo Federal, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e apoio científico de universidades parceiras.

O Programa Rebimar é um conjunto de ações socioambientais voltadas para a conservação da região litorânea, principalmente no Paraná e na costa sul de São Paulo. A iniciativa faz parte da Associação MarBrasil, tem patrocínio do Governo Federal, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e conta com apoio científico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Instituto Federal do Paraná (IFPR), da Universidade Estadual do Parana (UNESPAR) e da Universidade de São Paulo (USP).

Clube de Ciências do Colégio Professora Abigail dos Santos Corrêa | foto: Rebimar