Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

UFPR Litoral e Prefeitura de Pontal do Paraná promovem imersão inédita no SUS

Redação

A vivência é voltada para estudantes de graduação de nível superior, estudantes da educação profissional técnica de nível médio e residentes em saúde

O curso de bacharelado em Saúde Coletiva foi contemplado em edital do Ministério da Saúde, em parceria com a Rede Unida e a Prefeitura de Pontal do Paraná, para a realização do programa Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VerSUS).

A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde de Pontal do Paraná. Pela primeira vez, o VerSUS acontecerá no litoral paranaense. A edição VerSUS Litoral do Paraná promoverá uma semana de imersão no Sistema Único de Saúde (SUS), com atividades desenvolvidas nos serviços de saúde do município de Pontal do Paraná, quanto no Setor Litoral da UFPR, em Matinhos.

A proposta é possibilitar a vivência direta dos desafios, das potências e das singularidades do SUS no território litorâneo, articulando ensino, serviço, gestão e comunidade, em um espaço de troca de saberes e construção coletiva.

São ofertadas 33 vagas, sendo 30 destinadas a viventes e 3 a facilitadores. Podem se inscrever estudantes de graduação de qualquer área do conhecimento, além de estudantes de cursos técnicos e de residências na área da saúde, de todo o Brasil.

As inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro. O VerSUS Litoral do Paraná será uma experiência inédita, que coloca o litoral e a universidade como anfitriões do Brasil inteiro para o reconhecimento, vivência e fortalecimento do SUS na região.

Acesse o link de inscrição: https://docs.google.com/forms/…

Para outras dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou acesse as redes sociais do VerSUS Litoral do Paraná.

Baixe o edital

Redação
Leia também
Brasil

Saúde: SUS fortalecido, atendimento ampliado e combate à desinformação

Brasil

Lula anuncia rede de hospitais e serviços inteligentes do SUS: “Precisamos garantir que o povo mais humilde não seja invisível”

Paraná

Ministério da Saúde realiza o maior mutirão da história do SUS com mais de 6 mil cirurgias e exames no Paraná

Litoral

Estudantes do Litoral do Paraná são desafiados a buscar soluções para as mudanças climáticas

Litoral

Itaipu e Itaipu Parquetec iniciam pelo Litoral nova rodada de seminários ODS

Matinhos

Mostra Axé traz religiosidade e cultura da umbanda e do candomblé na UFPR Litoral