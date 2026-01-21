UFPR Litoral e Prefeitura de Pontal do Paraná promovem imersão inédita no SUS

A vivência é voltada para estudantes de graduação de nível superior, estudantes da educação profissional técnica de nível médio e residentes em saúde

O curso de bacharelado em Saúde Coletiva foi contemplado em edital do Ministério da Saúde, em parceria com a Rede Unida e a Prefeitura de Pontal do Paraná, para a realização do programa Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VerSUS).

A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde de Pontal do Paraná. Pela primeira vez, o VerSUS acontecerá no litoral paranaense. A edição VerSUS Litoral do Paraná promoverá uma semana de imersão no Sistema Único de Saúde (SUS), com atividades desenvolvidas nos serviços de saúde do município de Pontal do Paraná, quanto no Setor Litoral da UFPR, em Matinhos.

A proposta é possibilitar a vivência direta dos desafios, das potências e das singularidades do SUS no território litorâneo, articulando ensino, serviço, gestão e comunidade, em um espaço de troca de saberes e construção coletiva.

São ofertadas 33 vagas, sendo 30 destinadas a viventes e 3 a facilitadores. Podem se inscrever estudantes de graduação de qualquer área do conhecimento, além de estudantes de cursos técnicos e de residências na área da saúde, de todo o Brasil.

As inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro. O VerSUS Litoral do Paraná será uma experiência inédita, que coloca o litoral e a universidade como anfitriões do Brasil inteiro para o reconhecimento, vivência e fortalecimento do SUS na região.

Acesse o link de inscrição: https://docs.google.com/forms/…

Para outras dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou acesse as redes sociais do VerSUS Litoral do Paraná.

Baixe o edital