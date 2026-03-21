UFPR Litoral sedia debate Políticas Públicas e a Saúde da Mulher no SUS

Diálogo promovido pelo Fórum Permanente dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos do Litoral do Paraná terá participação da socióloga Lígia Cardieri

Nesta segunda-feira (23), a UFPR Litoral sedia uma discussão sobre políticas públicas e saúde da mulher, com a participação da professora e pesquisadora Lígia Cardieri, socióloga especialista em saúde pública, integrante da Rede Feminista de Saúde e membro da Comissão de Saúde da Mulher do Conselho Estadual de Saúde.

O evento é promovido pelo Fórum Permanente dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos do Litoral do Paraná, com apoio do projeto de extensão da UFPR Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar.

Segundo as organizadoras, será um encontro para refletir, compartilhar experiências e fortalecer a luta por direitos e por um cuidado mais justo e integral. Um dos objetivos do encontro é fazer um balanço das atividades do Março Mulheres Litoral, com as lideranças dos movimentos, coletivos e dos conselhos municipais. Será também elaborada uma agenda de atividades do Fórum para 2026.

📍 UFPR Litoral (Matinhos) – Sala Paulo Freire

🕑 14h

Aberto e gratuito!

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