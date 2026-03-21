Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

UFPR Litoral sedia debate Políticas Públicas e a Saúde da Mulher no SUS

Redação
Diálogo promovido pelo Fórum Permanente dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos do Litoral do Paraná terá participação da socióloga Lígia Cardieri

Nesta segunda-feira (23), a UFPR Litoral sedia uma discussão sobre políticas públicas e saúde da mulher, com a participação da professora e pesquisadora Lígia Cardieri, socióloga especialista em saúde pública, integrante da Rede Feminista de Saúde e membro da Comissão de Saúde da Mulher do Conselho Estadual de Saúde.

O evento é promovido pelo Fórum Permanente dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos do Litoral do Paraná, com apoio do projeto de extensão da UFPR Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar.

Segundo as organizadoras, será um encontro para refletir, compartilhar experiências e fortalecer a luta por direitos e por um cuidado mais justo e integral. Um dos objetivos do encontro é fazer um balanço das atividades do Março Mulheres Litoral, com as lideranças dos movimentos, coletivos e dos conselhos municipais. Será também elaborada uma agenda de atividades do Fórum para 2026.

📍 UFPR Litoral (Matinhos) – Sala Paulo Freire
🕑 14h
Aberto e gratuito!

Para inscrição prévia preencha o formulário disponível aqui (caso precise de certificado)

Redação
Leia também
Destaques

Senac/ICMBio realiza curso gratuito de Condutor de Turismo de Aventura

Litoral

UFPR Litoral e Prefeitura de Pontal do Paraná promovem imersão inédita no SUS

Brasil

Saúde: SUS fortalecido, atendimento ampliado e combate à desinformação

Brasil

Lula anuncia rede de hospitais e serviços inteligentes do SUS: “Precisamos garantir que o povo mais humilde não seja invisível”

Paraná

Ministério da Saúde realiza o maior mutirão da história do SUS com mais de 6 mil cirurgias e exames no Paraná

Litoral

Estudantes do Litoral do Paraná são desafiados a buscar soluções para as mudanças climáticas