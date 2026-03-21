Senac/ICMBio realiza curso gratuito de Condutor de Turismo de Aventura

As inscrições devem ser feitas pela internet e as aulas começam nesta segunda-feira (23), na UFPR Litoral

Foto ilustrativa: ICMBIO – PNSHL

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Condutor de Turismo de Aventura (240h) com certificação reconhecida nacionalmente.

A qualificação é uma parceria entre o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e as aulas vão acontecer, a partir desta ), na UFPR Litoral, em Matinhos.

É necessário ter completado 18 anos e concluído o ensino médio.

As aulas começam nesta segunda-feira (23/3) e vão até 5 de agosto; Ocorrem de segunda a quarta, das 14h às 18h, na sala 31B, com visitas técnicas aos sábados. Ação ideal para quem busca qualificação no setor de aventura.

Unidades curriculares

Reconhecer as principais modalidades do turismo de aventura – 72h

Elaborar roteiros e trilhas para visitação de áreas naturais – 60h

Recepcionar, orientar e conduzir os turistas durante o processo de visitação em atividades de aventura – 84h

Projeto Integrador Condutor de Turismo de Aventura – 24h

Durante a formação, os participantes vão aprender a:

Atuar em meio natural ou artificial e monitorar pessoas durante a prática de turismo de aventura;

Identificar os perigos e fazer uso adequado de equipamentos de segurança;

Minimizar e eliminar os riscos e perigos da atividade;

Aplicar os procedimentos de emergência em todo o processo de desenvolvimento das atividades;

Transmitir conforto, calma e segurança aos participantes para realização das atividades;

Esquematizar e comunicar as atividades de forma clara e articulada para manter o interesse e motivação do grupo;

Utilizar técnicas de cartografia e navegação por meio de mapas e sistemas específicos;

Diferenciar circuitos de caminhada de curto e longo percurso com mínimo impacto social e ambiental.

O que: Curso gratuito de Condutor de Turismo de Aventura.

Curso gratuito de Condutor de Turismo de Aventura. Parceria: Senac e ICMBio (certificação reconhecida nacionalmente).

Senac e ICMBio (certificação reconhecida nacionalmente). Carga Horária: 240 horas.

240 horas. Local: UFPR Litoral – Sala 31B (a confirmar), Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá, Matinhos

UFPR Litoral – Sala 31B (a confirmar), Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá, Matinhos Horário: 14h às 18h (segunda, terça e quarta-feira).

14h às 18h (segunda, terça e quarta-feira). Visitas Técnicas: Possibilidade aos sábados.

Inscrições: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=34&tc=202600196