Unila é exemplo do compromisso de Lula com a educação pública no Brasil, diz Zeca Dirceu

Foto: Divulgação

O deputado Zeca Dirceu (PT) disse neste sábado (15) que a consolidação da Unila, que completou 15 anos em janeiro deste ano, é mais um exemplo do compromisso do presidente Lula (PT) com a educação pública superior e na formação de milhares de brasileiros sem acesso ao ensino superior até os anos 2000.

“Lula, um torneiro mecânico, é o presidente que mais criou universidades e institutos federais no Brasil. Eu trago o exemplo do Paraná. Não é só a Unila, temos a Universidade Federal Fronteira Sul, a consolidação da UTFPR e do IFPR com câmpus em 39 cidades. São mais de 100 mil estudantes cursando a educação superior ou técnico em uma instituição federal no estado”, destacou o deputado.

No terceiro governo, segundo Zeca Dirceu, Lula vai implantar mais 100 institutos federais, cinco deles no Paraná, e retomou a construção da sede da Unila em Foz do Iguaçu, a maior obra pública no ensino superior com um custo estimado em R$ 800 milhões. “As escolas federais estão recebendo restaurantes universitários, refeitórios, moradias estudantis, alojamentos, laboratórios e toda estrutura para boa formação acadêmica”, disse.

*O governo Lula tem mais de 15 programas de apoio e incentivo aos estudantes da educação pública. Vão desde o Pé-de-Meia, passando pelo Fies, Prouni, bolsas permanência, iniciação científica, as bolsas do Capes para pesquisa, bolsas para mestrado e doutorado. São mais de três milhões de estudantes na rede federal de educação pública”, completou Zeca Dirceu, membro titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

América Latina

Zeca Dirceu destaca ainda que no caso da Unila, a proposta de Lula se estendeu para toda América Latina. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana espera chegar a 10 mil estudantes matriculados nos próximos anos. Hoje, são cinco mil estudantes de 30 nacionalidades matriculados em 29 cursos de graduação, além de mestrado e doutorado.

Desde sua criação, a Unila contou com um importante aliado: a Itaipu Binacional que doou o terreno e financiou o projeto do campus, assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e as obras do novo campus. Até a conclusão da sede da universidade, as aulas são realizadas no Itaipu Parquetec.

Escolher Foz do Iguaçu para a sede da Unila, segundo o deputado, é também emblemático por se tratar de uma região de tríplice fronteira e uma demanda apresentada pelos moradores da cidade. A universidade tem projetos de extensão que atendem as comunidades locais, desenvolve pesquisas sobre temas e problemas regionais comuns da fronteira, além de atrair profissionais qualificados para a região.