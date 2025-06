Mulheres são presas levando 306 kg de maconha para Guaratuba

Uma delas, de 27 anos, está gravida; a outra tem 24 anos | Imagem: CGN/Repridução

Duas mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 300 kg de maconha, cujo destino, segundo informaram, era Guaratuba.

Elas transportavam a droga em uma caminhonete Ford Ranger e foram abordadas no km 605 da BR-277, no município de Santa Tereza do Oeste. As mulheres têm 24 e 27 anos de idade, sendo que a segunda está grávida.

A maconha estava em tabletes prensados e sacos com “capulho” de maconha — uma variedade mais potente e valiosa da droga. O total pesava 306,1 kg, sendo 117 quilos prensados e 189,1 kg de capulho.

Elas informaram que pegaram a droga em Foz do Iguaçu e pretendiam levá-la a Guaratuba. Os policiais ainda constataram que a placa da caminhonete estava adulterada.

As duas mulheres, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel.