Zeca Dirceu pede para que Lula interceda pela retomada imediata das exportações da carne de frango

Foto: Ascom/deputado Zeca Dirceu

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) pediu ao presidente Lula que interceda junto às autoridades chinesas e europeias para a rápida reabilitação do comércio de carne de frango brasileira. As compras foram suspensas temporariamente devido a um caso de gripe aviária registrado em uma granja comercial do Brasil.

“Solicito a Vossa Excelência que sejam envidados esforços junto às autoridades chinesas e europeias para a rápida reabilitação do comércio de carne de frango brasileira, garantindo a segurança sanitária e a retomada das exportações, essenciais para o fortalecimento do setor e para a economia nacional”, diz trecho do ofício encaminhado nesta sexta-feira, 8, ao presidente Lula.

No documento, Zeca reforça que a suspensão tem causado prejuízos expressivos à economia, estimados em mais de R$ 1 bilhão por mês, considerando a perda de mercados na China e na União Europeia. “O Paraná, um dos maiores e mais relevantes exportadores de carne de frango do Brasil, encontra-se particularmente afetado por essa suspensão, o que reforça a necessidade de ações concretas para a retomada das parcerias comerciais com esses dois importantes mercados”, completa Zeca Dirceu.

Impactos

Ainda em maio, a China, a União Europeia e a Argentina suspenderam as importações da carne de frango brasileira, inicialmente por 60 dias, devido à detecção de um caso de vírus da gripe aviária em uma granja gaúcha. Apesar do foco regionalizado, as restrições da China e do bloco europeu abrangem todo o território nacional, por conta das exigências nos acordos comerciais de ambos com o Brasil.

A China é o maior comprador da carne de frango brasileira, com embarques de 562,2 mil toneladas em 2024, cerca de 10,8% do total. Já a União Europeia é o sétimo principal destino das exportações nacionais, com mais de 231,8 mil toneladas comercializadas no ano passado, que representou 4,49% do total. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A carne de frango representa a maior fatia entre a exportação de carnes do Paraná. Foram exportados US$ 1,32 bilhão em carne de frango in natura, o que representa um crescimento de 14,4% em relação ao ano anterior. O produto é o segundo alimento exportado pelo Paraná, atrás somente da soja em grão, com US$ 1,47 bilhão.