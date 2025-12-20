Ponte da Integração Brasil-Paraguai fortalecerá economia dos dois países, afirma Lula

Declaração foi feita durante cerimônia de abertura da ponte entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, financiada pela Itaipu Binacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (19), em Foz do Iguaçu, que a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que liga o município brasileiro a Presidente Franco, no departamento paraguaio de Alto Paraná, irá impulsionar o comércio bilateral, melhorar o fluxo turístico e fortalecer a cooperação entre os países do Mercosul.

A declaração foi feita durante a cerimônia de inauguração da nova ponte, financiada 100% com recursos da margem esquerda (brasileira) da Itaipu Binacional.

Antes do evento, o presidente fez uma visita ao local acompanhado de autoridades e descerrou a placa comemorativa à abertura da ponte.

“Só por essa ponte vão transitar alguns bilhões de dólares de interesse das economias do Brasil e do Paraguai. Vai transitar o povo paraguaio para o Brasil e o povo brasileiro para o Paraguai, para fazer negócio, para trabalhar, para vender e comprar. Isso significa que, para nós, o que interessa é fazer com que as duas economias cresçam”, afirmou.

Além da Ponte da Integração, o presidente comentou que está em fase final de construção outra ligação viária entre Brasil e Paraguai, entre os municípios de Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta, também financiada integralmente pela Itaipu (margem paraguaia). A obra integra o Corredor Bioceânico e é considerada um ponto estratégico para a conexão do Centro-Oeste brasileiro aos portos do norte do Chile, reduzindo os custos com frete e ampliando a integração logística regional.

Presente no evento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que, com a conclusão da ponte e da Perimetral Leste – que conecta a nova estrutura à BR-277, órgãos de fiscalização como Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal estão prontos para começar a trabalhar. “A partir de amanhã (sábado) vamos liberar o fluxo de caminhões por cima da Ponte da Integração”, assegurou.

“E essa não é uma inauguração fake, é uma inauguração real, porque a ponte está pronta. E todos os nossos serviços estão prontos e preparados para que a ponte funcione”, completou a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, durante sua fala.

Antes da cerimônia, ao lado do presidente Lula, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, lembrou que as discussões para construção da Ponte da Integração começaram ainda no início dos anos 1990, mas só ganharam tração nos dois primeiros mandatos de Lula à frente da Presidência da República, a partir de 2003. E foi no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff que a obra foi licitada, em 2014. “Agora está tudo pronto para ser liberada.”

Verri também mencionou os investimentos do Governo do Brasil voltados à integração regional e citou como exemplo a Universidade Federal para a Integração Latino-Americana (Unila), lançada por Lula em 2010. As obras do campus – com projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer – foram retomadas também com recursos da Binacional. “A construção da Unila é um símbolo para todos nós e representa uma marca de todos os governos do presidente Lula, que é a integração. A Unila tem alunos de 32 países e é exemplo de integração da América Latina”, ressaltou.

Acompanharam a cerimônia os ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e Fernando Haddad (Fazenda) – os dois últimos também conselheiros da Itaipu; diretores da Itaipu e outras autoridades federais, estaduais e do município.

100% recursos da Itaipu

A Ponte da Integração Brasil-Paraguai tem 760 metros de extensão e um vão-livre de 470 metros, o maior do continente. A estrutura do tipo estaiada é sustentada por duas torres monumentais de 190 metros de altura, equivalente a um prédio de 63 andares.

O investimento total da Itaipu no empreendimento foi de R$ 712 milhões. Desse montante, R$ 372 milhões foram destinados à construção da ponte estaiada, enquanto R$ 340 milhões aplicados nas obras da Perimetral Leste até novembro de 2025. Com quase 15 quilômetros de extensão, a rodovia desvia o fluxo de veículos pesados do centro urbano de Foz e conecta a nova ponte diretamente à BR-277, que liga a fronteira ao Porto de Paranaguá.

A Itaipu assumiu o custeio da Ponte da Integração, das aduanas e de seus acessos. O modelo foi tripartite, tendo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como órgão proprietário, o Governo do Estado do Paraná como executor e a Itaipu Binacional como responsável pelo repasse dos recursos.

Somente nos últimos dois anos, em 2024 e 2025, a Itaipu Binacional repassou R$ 70 milhões para as obras da Perimetral Leste, o que corresponde a 20,6% do total de R$ 340 milhões. Já o último aporte do governo brasileiro por meio da Itaipu à Ponte ocorreu em 2023, ano em que a obra civil foi concluída e que a binacional fez um repasse de R$ 7 milhões.

Agora, com a ponte conectada à perimetral, a expectativa é que a entrada em operação ocorra de forma gradual, para garantir a segurança e a adaptação dos órgãos de fiscalização. Na etapa inicial, que começa já neste sábado (20), a travessia será permitida apenas para caminhões descarregados, conhecidos como “em lastro”, seguindo horários específicos coordenados pela Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal. Os ônibus de turismo fretados também serão autorizados a trafegar em breve. Os horários da operação serão divulgados pelos órgãos competentes.

Histórico

Embora as discussões iniciais tenham ocorrido no início dos anos de 1990, com a assinatura da Ata de Entendimento em 1992 e aprovação no Congresso em 1994, foi em 2005 – no primeiro mandato do presidente Lula – que o projeto ganhou contornos definitivos por meio de um novo acordo internacional que estabeleceu as bases técnicas e a responsabilidade financeira do Brasil pela obra.

A estrutura tornou-se prioridade estratégica, sendo integrada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2012. Foram lançados os editais de licitação em 2012 e 2014, além da condução de todo o processo de licenciamento ambiental e projetos de engenharia que resultaram na licença ambiental emitida pelo Ibama em fevereiro de 2017.

Após a estruturação institucional que definiu a Itaipu como agente financiador, em 2018, a construção começou em 2019. As obras avançaram em ritmo constante até sua conclusão física, em outubro de 2023.