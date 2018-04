Festa do Cubatão pode não ser autorizada pelos Bombeiros

A tradicional Festa de São Joaquim, na localidade de Cubatão, em Guaratuba, corre o risco de não ser realizada neste ano.

O motivo é a falta do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, exigida pelo Corpo de Bombeiros.

O alerta é do comando do 8º Grupamento e foi divulgado pela Prefeitura, nesta terça-feira (24). Os Bombeiros notificaram o Município para que tome as medidas administrativas cabíveis.

Segundo a notificação, o Grupamento e a Mitra Diocesana assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que previa a instalação de rede de hidrantes e detecção de fumaça na Capela de São Joaquim.

“O TAC estipulou o prazo de 30 dias para adequação, contudo, mesmo com o prazo esgotado há mais de um ano, nenhum item do cronograma foi cumprido”, segundo os Bombeiros.

“O Corpo de Bombeiros alerta que a festa tradicional da comunidade, realizada no segundo semestre, não será autorizada até que a edificação seja regularizada”, informou o Município.

A Festa é a mais movimentada de toda a extensa área rural de Guaratuba e costuma ser realizada no mês de agosto.