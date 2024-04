Jovem grávida que saiu de Guaratuba morreu por causa de dengue, confirma laudo

Foto: Rede social

A Secretaria de Saúde de Londrina confirmou que a jovem Érica Campos, de 25 anos, morreu, no dia 7 de abril, por causa da dengue.

Ela estava grávida e chegou na cidade do Norte do Paraná com sintomas de dengue – dores no corpo e febre –, depois de alguns dias em Guaratuba. Sentindo-se mal, foi até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará, que é exclusiva para casos suspeitos de dengue.

Um dia depois foi internada no Hospital Universitário (HU) de Londrina, onde os médicos fizeram o parto prematuro. Érica morreu um dia depois; o bebê, nascido de oito meses, morreu após três dias.

De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a jovem Érica tinha a pneumonia como uma comorbidade.

Guaratuba já teve 4.100 caso de dengue confirmados

Guaratuba é a cidade do Litoral com mais casos de dengue e mesmo em estado de emergência, só vê a doença crescendo a cada dia, na contramão da tendência da região.

Na última semana, teve 1.016 confirmações, dois terços dos casos registrados em toda a região litorânea. A cidade de 42 mil habitantes já teve 4.100 pessoas casos confirmados no atual período epidemiolôgico que iniciou em 30 de julho de 2023.