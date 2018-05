Promotoria de Antonina começa atendimento mensal em Guaraqueçaba

A 2ª Promotoria de Justiça de Antonina passará a fazer atendimentos presenciais mensais em Guaraqueçaba. O primeiro encontro será nesta quarta-feira, 2 de maio.

Guaraqueçaba integra a comarca de Antonina. É uma cidade litorânea singular, pois é composta por um pequeno centro urbano e por 19 ilhas, que reúnem perto de 6 mil moradores. O acesso destas pessoas ao Ministério Público do Paraná não é fácil. O transporte coletivo, por exemplo, só funciona três vezes por semana, e é particular. Algumas regiões só podem ser acessadas de barco.

Após reunião realizada em fevereiro com integrantes do Conselho Tutelar, representantes do Município e moradores de Guaraqueçaba, foi definida pelo MPPR a realização de visitas mensais de um promotor de Justiça à região.

Os encontros serão sempre na primeira quarta-feira do mês, em uma sala na rua Major Domingos do Nascimento, s/n, no Centro de Guaraqueçaba, à tarde (das 13h às 16h). No futuro, a ideia é estender a ação a algumas das ilhas. Já estão previstos dias de atendimento até o dia 5 de dezembro.

Recebimento de demandas – Para estimular a ampla participação dos moradores, a 2ª Promotoria buscou divulgação com rádios locais e também junto a líderes comunitários, escolas e lideranças religiosas.

A ideia é garantir que as pessoas da região saibam que, todos os meses, além do atendimento na comarca, em Antonina, poderão contar com um representante do MPPR pessoalmente em Guaraqueçaba, para o recebimento de demandas ligadas às diversas áreas de atuação do Ministério Público, como saúde, educação, meio ambiente e patrimônio público.

Ação itinerante – A atuação dos promotores de Justiça em regiões de difícil acesso ou em comunidades isoladas integra projeto Promotorias das Comunidades, ação hoje coordenada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do MPPR.

