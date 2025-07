Refis de Paranaguá é prorrogado até o dia 31 de julho

Foto: Edye Venancio

A Prefeitura de Paranaguá prorrogou por mais 30 dias o prazo para adesão ao Programa Especial de Recuperação Fiscal – Refis Municipal. A nova data limite passa a ser o dia 31 de julho de 2025. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 955 e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná desta segunda-feira (30), edição nº 3308.

“Essa prorrogação foi pensada no contribuinte que muitas vezes precisa de mais tempo para estar em dia e agora terá esse mês de julho para ter os benefícios que o Refis oferece”, disse a secretária da Fazenda, Verônica Marques.

Para facilitar o acesso do contribuinte, o atendimento ocorrerá também durante o horário de almoço.

O Refis de Paranaguá permite que contribuintes com débitos junto ao município regularizem sua situação fiscal com condições especiais de pagamento.

Confira mais detalhes aqui: https://www.paranagua.pr.gov.br/…

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio