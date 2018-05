Funbio contrata consultoria para Planos Municipais da Mata Atlântica no Paraná

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) contrata consultoria pessoa jurídica para elaborar para elaboração de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica no Paraná. O Litoral do Paraná têm um dos principais remanescentes de Mata Atlântica do Brasil.

Podem participar organizações (pessoa jurídica) que demonstrem que são qualificadas para “apoiar a elaboração e implementação participativa dos planos municipais dos sete municípios do litoral do Paraná.

As organizações interessadas devem encaminhar suas manifestações de interesse, por e-mail, até o dia 21 de maio, devidamente identificadas como “Manifestação de Interesse_ Pl. Municipais _ Paraná e NOME da organização”, no seguinte endereço: maria.bernadette@funbio.org.br, c.c. para procurement@funbio.org.br.

O Projeto “Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica”, objetiva a conservação da biodiversidade e a recuperação da vegetação nativa na Mata Atlântica, com ênfase em regiões onde se localizam mosaicos de unidades de conservação selecionados, contribuindo para mitigação e adaptação às mudanças do clima.

O Projeto tem duração de 4 anos e é uma realização do governo brasileiro, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável Brasil-Alemanha, no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção do Clima (IKI) do Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) da Alemanha. O projeto conta com um aporte inicial de 7,8 milhões de euros do Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW), 6,4 milhões de euros da Agência de Implementação da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GIZ) e contrapartida de 4 milhões de euros do Ministério do Meio Ambiente e de outros parceiros.

O Funbio administra os recursos do módulo de cooperação financeira doados pelo KfW e será responsável pela condução operacional do projeto e pela contratação de bens e serviços, bem como o monitoramento técnico e financeiro do projeto.

Mais informações, aqui:

https://www.funbio.org.br/compras_contratacoes/funbio-contrata-consultoria-pessoa-juridica-para-elaborar-para-elaboracao-de-planos-municipais-de-conservacao-e-recuperacao-da-mata-atlantica-no-parana/: