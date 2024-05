Primeira-dama de Matinhos discute estratégias de combate à violência contra a mulher

Fotos: Sesp

A primeira-dama de Matinhos, Regina Viana, foi à Curitiba nesta segunda-feira (6) para uma reunião na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Ela foi recebida pelo secretário Hudson Teixeira para discutir ações conjuntas de enfrentamento a violência contra a mulher. Regina esteve acompanhada da secretária de Defesa Social, Elenice Lorencena; e da diretora-geral da Secretaria de Saúde, Danielle Couto.

Durante a reunião, foram abordadas diversas estratégias para prevenir e enfrentar a violência contra a mulher, desde ações de conscientização até medidas de proteção e apoio às vítimas. A troca de experiências e a construção de parcerias entre o governo e organizações da sociedade civil foram pontos-chave do encontro.

Um dos pontos abordados foi o Programa Mulher Segura Paraná, da Sesp. Para explicar o programa, esteve no encontro o seu coordenador, Leonardo Bueno Carneiro, que também é o coordenador de Planejamento Estratégico e Grupos Vulneráveis da secretaria.

A diretora-geral da Secretaria de Saúde falou sobre o programa: “Trata-se de uma ação em conjunto com o Estado, a fim de que possamos alinhar diretrizes no fortalecimento de políticas públicas para mulheres. O Estado virá com todo o equipamento pronto para implantar o programa Mulher Segura Paraná. Foi um avanço de diálogo, na medida em que poderemos fortalecer essa política pública no município, com o apoio do Governo do Estado”, explicou Danielle Couto.

“O programa visa palestras de homem para homem. Nelas, a ideia do pessoal do Estado é fortalecer todas essas questões de enfrentamento a violência doméstica e familiar. Ficou ajustado que nós teremos um evento em Matinhos, onde virão o secretário e assessores, munidos de material didático. E teremos uma roda de conversa para discutir essas questões”, completou.

“Estamos unindo esforços para criar um ambiente mais seguro e acolhedor para as mulheres do nosso estado. A violência de gênero é um problema que demanda ações conjuntas e contínuas, e estamos determinados a fazer a diferença”, disse Regina Viana após a reunião.

De acordo com a prefeitura, com essa iniciativa, o governo estadual demonstra sua disposição em enfrentar a violência contra a mulher de forma proativa, mobilizando diversos setores da sociedade para promover uma cultura de respeito e igualdade de gênero.