Polícia Federal deflagra operação contra crime eleitoral em Guaratuba

Fotos: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (7) a operação Endereço Certo, que visa combater crimes eleitorais na cidade de Guaratuba.

A investigação teve início após denúncia de possíveis crimes eleitorais cometidos com objetivo de fraudar o processo de alistamento eleitoral, por meio de transferências eleitorais de títulos de eleitores de outros municípios dos estados do Paraná e de Santa Catarina (Garuva/SC, Pontal do Paraná/PR, Morretes/PR e outros) para as áreas rurais de Guaratuba (Cubatão e Caovi), visando a beneficiar vereador da região no pleito eleitoral de 2024.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Guaratuba e Pontal do Paraná, incluindo um gabinete do vereador Alaor de Oliveira Miranda, o “Alaor do Cubatão” (PSD), na Câmara Municipal, um mercado da região e a Unidade Básica de Saúde do Cubatão. O órgão da Prefeitura de Guaratuba estaria sendo usado para criar falsos cadastros e usar como comprovante de endereço para os títulos de eleitor.

O Correio do Litoral tentou contato com o vereador e irá atualizar este conteúdo com a resposta e outras informações.