Guarda-vidas civis do Litoral foram ao Rio Grande do Sul como voluntários

Foto: Redes sociais

Um grupo de aproximadamente 30 guarda-vidas civis partiu do Litoral do Paraná, na noite desta segunda-feira (6), em direção ao Rio Grande do Sul com a intenção de participar, como voluntários, no apoio aos atingidos pelas enchentes.

O grupo é formado por pessoas de Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos. Eles partiram com destino à cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Lá, planejam entrar em contato com a Defesa Civil para saber onde poderão ser mais úteis.

Os guarda-vidas civis receberam treinamento do Corpo de Bombeiros e atuaram na Operação Verão no Litoral.