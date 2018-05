Em Guaratuba, advogada assume Meio Ambiente, Pesca e Agricultura

Nesta semana, as secretarias do Meio e a da Pesca e da Agricultura passaram a ser administradas pela advogada do Município Juliana Aparecida Pacheco. Ela substitui Vicente Variani, também funcionário de carreira, que ocupava o cargo desde a gestão passada.

Formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1999, a secretária foi juíza leiga no Juizado Especial da Vara Cível de Guaratuba por cerca de quatro anos, além disso, lecionou Direito Constitucional e Introdução ao Direito em Guaratuba.

De acordo com o site da Prefeitura, “as iniciativas da secretária para as pastas e antigas demandas em andamento são”: