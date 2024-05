Gleisi Hoffmann destina R$ 100 mil para a saúde de Guaratuba

Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) anunciou um incremento de R$ 100 mil para a saúde de Guaratuba. Os recursos são do Fundo Nacional de Saúde.

A informação foi repassada ao presidente municipal do PT, José Antonio Silverio Muniz, que a divulgou nas redes sociais. No ofício enviado ao professor Muniz, a parlamentar informa que destinou os recursos de emenda parlamentar junto à bancada do Paraná no Congresso.

Muniz destaca o importante apoio da deputada e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores para Guaratuba. A cidade vive uma emergência de saúde por causa da dengue.

Saúde crítica

Depois de ser a cidade com maior incidência per capita de covid-19 do Litoral – número que persiste com um total de 14.065 casos registrados – Guaratuba tem os números mais alarmantes da dengue na região: maior incidência e maior número absoluto de casos.

São 4.013 confirmações da doença, mas os números de Guaratuba podem ser maiores, conforme mostra reportagem do Correio:

Petistas – Além dos repasses e dos recursos extraordinários do Ministério, Guaratuba recebeu, no mês passado, a confecção de R$ 100 mil para a saúde de de outra deputada federal do PT, Carol Dartora.