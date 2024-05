Câmara de Guaratuba divulga resultado do concurso público

A Câmara de Vereadores de Guaratuba divulgou, nesta quinta-feira (2), o resultado do concurso público. São 12 cargos: 6 cargos com 9 vagas para preenchimento imediato, mais cadastro de reserva; e 6 cargos com cadastro de reserva.

Os salários variam entre R$ 1.736,52 a R$ 10.405,27 para 40 horas semanais e cargos de nível fundamental, médio e superior.

Cargos/vagas/salários:

Procurador Legislativo (cadastro de reserva) – salário inicial de R$ 10.405,27

Analista de RH (cr) – inicial de R$ 7.327,32

Analista de Licitações (cr) – inicial de R$ 7.327,32

Gestor Legislativo (cr) – inicial de 7.327,32

Contador (1 vaga + cr) – inicial de 5.474,26

Assistente Administrativo (cr) – inicial de 5.474,26

Auxiliar Administrativo ( 2 + cr) – inicial de 2.918,54

Auxiliar de Expediente (2+cr) – inicial de 2.918,54

Oficial Legislativo (1+cr) – inicial de 2.918,54

Auxiliar de Serviços Gerais (2+cr) – inicial de 1.851,34

Contínuo Office-boy (cr) – inicial de 1.851,34

Recepcionista (1+cr) – inicial de 1.736,52

Confira o edital do resultado: https://www.institutounivida.org.br/…aprovados_2.pdf

Confira todos os editais: https://www.institutounivida.org.br/…cmguaratuba2024