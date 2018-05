Protesto dos caminhoneiros continua e afeta Porto de Paranaguá

O protesto contra os aumentos de combustíveis continua desde as 6h da manhã de segunda-feira (21), com o bloqueio de uma pista em cada sentido da BR-277 em Paranaguá.

No início da tarde desta terça-feira (22), o tráfego seguia em meia pista entre os km 6 e 13 no sentido Litoral, informou a concessionária Ecovia.

De acordo com a Administração do Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), o acesso de cargas ao porto de Paranaguá começou a ser afetado já na segunda-feira, com 900 vagas livres, das 1.200 disponíveis.

Segundo a Appa, 1.400 caminhões de transporte de grãos estavam programados no sistema de agendamento do porto para chegar ao Porto e cerca de 300 chegaram.

Nesta tarde, também há bloqueios em diversas rodovias do Brasil e do Paraná, incluindo os diversos corredores de produtos para serem embarcados no Porto de Paranaguá.

Redução – Em meio ao protesto, a Petrobras anunciou que reduzirá os preços da gasolina em 2,08% e os do diesel em 1,54% nas refinarias a partir desta quarta-feira (23).

O preço da gasolina nas refinarias cairá de R$ 2,0867 o litro para R$ 2,0433 e o diesel será reduzido de R$ 2,3716 para R$ 2,3351.

Os bloqueis nas estradas do paraná na tarde desta terça.