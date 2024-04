Pontal do Paraná tem audiência pública do Plano Diretor nesta 5ª

Antes da audiência pública do Plano Diretor de Pontal do Paraná, que será realizada nesta quinta (25), o prefeito Rudão Gimenes convocou uma reunião para avaliação do trabalho executado até agora, sob supervisão da Secretaria de Projetos e Planejamento Urbano da Prefeitura.

A reunião foi realizada nesta terça (23) com participação de secretários municipais e técnicos envolvidos na elaboração das diretrizes discutidas nas três fases anteriores.

Os estudos, conclusões e propostas serão discutido pela população na 4ª audiência pública da revisão do Plano Diretor, que será realizada na AB Eventos (Associação Banestado), na avenida Marginal, 1.318, em Praia de Leste,

A audiência pública tem início previsto para as 18h30 e também será transmitida ao vivo via Facebook da prefeitura.